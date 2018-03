Ein Esel als "Last Minute"-Geschenkidee

Mit den Geschenken der Caritas Aktion "Schenken mit Sinn" im Online-Shop www.schenkenmitsinn.at bereiten Sie Ihren Lieben und Menschen in Not Freude.

Wien (OTS) - In ein paar Tagen ist Weihnachten und Ihnen fehlt noch ein passendes Geschenk? "Auf www.schenkenmitsinn.at können Sie Ihren Verwandten und FreundInnen zu Weihnachten eine Freude machen und gleichzeitig auch noch Gutes tun. Das Beste daran: Der Caritas Webshop bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Ihren Geschenkgutschein selbst auszudrucken - auch in letzter Minute", erklärt Caritas Präsident Michael Landau die Aktion.

Ob ein Esel für schwer arbeitende äthiopische Frauen, ein Babystartpaket für eine armutsbetroffene Jungfamilie in Österreich oder ein Schlafsack für einen obdachlosen Menschen: Ihr Geschenk macht Sinn - und doppelt Freude. Denn Menschen in Not erfahren dadurch echte Solidarität. Das wunderbare Gefühl, das durch dieses Geschenk entsteht, können Sie weiterschenken - an Ihren Vater, Ihre Schwägerin, Ihre Oma. Egal, für wen Sie noch ein Geschenk benötigen, in unserem Webshop finden Sie für jeden genau das Richtige!

Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Geschenk mit einem passenden T-Shirt im Caritas Online-Shop (www.schenkenmitsinn.at) abrunden. Heuer neu im Sortiment: süße Esel-T-Shirts für Kinder.

Caritas Onlineshop: www.schenkenmitsinn.at

Einige Geschenkideen:

45 Euro - Ein Esel für den Fortschritt

In Äthiopien sind Frauen jeden Tag oft stundenlang zu Fuß unterwegs, um Wasser und Feuerholz zu organisieren. Beides schleppen sie dann unter großen Anstrengungen in ihr Dorf. Ein Esel bedeutet für diese Frauen eine große physische Entlastung und erleichtert ihre tägliche Arbeit.

Das Nutztierprojekt der Caritas unterstützt Frauengruppen nicht nur finanziell bei der Anschaffung von Eseln, sondern gibt auch Einschulungen zur richtigen Tierhaltung, in Hauswirtschaft, Frauenrechten und Umweltschutz.

Bildtext: Ein Esel entlastet schwer arbeitende Frauen in Äthiopien und trägt zum Aufschwung des ganzen Dorfes bei. (Credit: tepic, mit freundlicher Genehmigung von shutterstock)

20 Euro - Ein Babypaket für einen guten Start

Frau H. freut sich über ihr Baby. Auch wenn ihre persönliche Situation durch die Geburt ihrer Tochter noch schwieriger wurde. Der Vater des Kindes verließ Frau H. während der Schwangerschaft, Geld für die Miete und alle anderen anfallenden Kosten musste sie plötzlich alleine aufbringen. Bis zum Mutterschutz arbeitete sie als Teilzeitverkäuferin. Das Kindergeld reicht gerade aus, um die Miete zu bezahlen und Essen zu kaufen. Umso größer war ihre Erleichterung, als sie von der Caritas Sozialberatung ein Babypaket überreicht bekam, das die notwendigsten Babyartikel (wie Decken, Bodys, Strampelanzüge, Socken, Hauben, Westen, Windeln) beinhaltet. Bildtext: Für Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, ist das Babypaket eine große Entlastung. (Credit: Caritas)

25 Euro - Eine Schultasche voller Zukunft

Wenn die 10jährige Kathi ein Wunder wirken könnte, dann würde sie gerne einmal alle Schulsachen kaufen, die auf ihrer Einkaufsliste stehen. Aber sie weiß, dass das kaum möglich ist. Denn seit ihr Vater die Familie verlassen hat, muss ihre Mutter jeden Euro zweimal umdrehen. Für die Schulsachen, die Kathi braucht, bleibt trotzdem nicht genug Geld. Der Schulbesuch für Kinder ist immer auch mit Kosten verbunden. Schulmaterialien wie Hefte, Stifte, Taschenrechner usw. müssen angeschafft werden und auch Schulausflüge kosten Geld. Mit der "Schultasche" erhalten sozial benachteiligte Familien dafür finanzielle Unterstützung.

Bildtext: Die Investition in Bildung gibt Kindern eine chancenreiche Zukunft (Credit: Caritas)

