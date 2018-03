ORF-RadioKulturhaus am 16.12.: Ö1 präsentiert neues Hörspiel von Bodo Hell - nach und mit Friederike Mayröcker

Wien (OTS) - Am Montag, den 16. Dezember präsentiert Ö1 in der Reihe "Im Zauberberg" im KlangTheater des ORF-RadioKulturhauses Bodo Hells neues Hörspiel "Landschaft mit Verstoßung". Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Text von Friederike Mayröcker und wird von beiden Autoren gesprochen. Beginn ist um 20.00 Uhr, beide Autoren werden anwesend sein. Ö1 sendet die Neuproduktion am Dienstag, den 17. Dezember im "Hörspiel-Studio" (21.00 Uhr) und ORF III zeigt am 22.12. (10.00 Uhr) die Dokumentation "Das Schreiben und das Schweigen".

Wenige Tage vor Friederike Mayröckers 89. Geburtstag (20.12.) präsentiert Ö1 am 16. Dezember im KlangTheater des ORF-RadioKulturhauses Bodo Hells neues Hörspiel "Landschaft mit Verstoßung" mit psychoakustischen Naturtönen von Martin Leitner:

Ausgangspunkt ist ein kleiner Text von Friederike Mayröcker, "Landschaft mit Verstoßung". Ein Text, in dem die große alte Dame der österreichischen Literatur von Verlusten erzählt. Von Landschaften, die sie verstoßen, von Worten, die sich in Träumen bilden und nicht in den Zustand des Wachseins hinübergerettet werden wollen. Alle "Wortträume", schreibt Mayröcker, "verließen mich sobald ich die Augen aufgeschlagen hatte". Der vielseitige Künstler und nebenberufliche Almhirte Bodo Hell hat Friederike Mayröcker ins Hörspiel-Studio des ORF-Funkhauses gebeten und umspielt, Girlanden-gleich, mit seinem Text und seiner Stimme den vorgegebenen "Leitfaden" der Dichterin.

"Im Zauberberg" findet am Montag, den 16. Dezember die Vorpräsentation von Bodo Hells neuem Hörspiel "Landschaft mit Verstoßung" mit Friederike Mayröcker und Bodo Hell statt. Die Veranstaltung im KlangTheater des ORF-RadioKulturhauses beginnt um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, bei Reservierung EUR 4,-. Nach der Vorführung des Stücks stellen sich Bodo Hell und Toningenieur Martin Leitner den Fragen des Publikums. Moderation: Peter Klein. Ö1 sendet die Neuproduktion am Dienstag, den 17. Dezember im "Hörspiel-Studio" (21.00 Uhr) und ORF III zeigt am Sonntag, den 22. Dezember Carmen Tartarottis Dokumentation "Friederike Mayröcker: Das Schreiben und das Schweigen" (10.00 Uhr). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist abrufbar unter oe1.ORF.at, mehr zum Programm des RadioKulturhauses unter radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at