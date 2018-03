Stronach/Dietrich: Leitl soll als Wirtschaftsminister Reformen umsetzen

"Nur in der zweiten Reihe gute Ratschläge erteilen, ist zu wenig"

Wien (OTS) - Die geschäftsführende Klubobfrau des Team Stronach, Waltraud Dietrich, fordert heute, dass ÖVP-Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl bei der Neuauflage der rot-schwarzen Bundesregierung als Wirtschaftsminister fungieren soll. "Christoph Leitl ist bekannt für sein mediales Poltern wenn es darum geht, Reformen und Maßnahmen für die Wirtschaft einzufordern. In der Vergangenheit haben seine eigenen Wirtschaftsbundabgeordneten im Parlament die rot-schwarze Reformverweigerung mitgetragen und wirtschaftsfeindliche Maßnahmen mitbeschlossen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Leitl persönlich zeigt, was er kann und in einer Regierung gegen den Stillstand ankämpft", so Dietrich. Durch den großen Einfluss des Wirtschaftsbundes innerhalb der ÖVP müsse es doch möglich sein, Leitl als Wirtschaftsminister intern durchzusetzen.

Dietrich weist darauf hin, dass Politiker nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten gemessen werden. "Die Österreicherinnen und Österreicher wollen kein doppelbödiges Spiel. Es genügt nicht, nur gute Ratschläge aus der zweiten Reihe zu erteilen. Wenn dem Wirtschaftskammerpräsidenten wirklich etwas daran liegt, dass kein "kompletter Topfen" in der Regierung beschlossen wird und Österreich nicht noch weiter "absandelt", dann muss er auch selbst Verantwortung übernehmen", betont die geschäftsführende Team Stronach Klubobfrau.

