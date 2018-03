FP-Gudenus/Karlsböck/Dobrilovic: Ein starkes Zeichen gegen die Christenverfolgung!

Fackelzug von der Oper zum Dom, um an dramatische Lage der Christen im Nahen Osten zu erinnern

Wien (OTS/fpd) - Zahlreiche kirchliche, aber auch nicht-christliche Organisationen hatten zu dem Fackelzug Dienstagabend aufgerufen, um die Menschen gegenüber der eskalierenden Christenverfolgung im Nahen Osten zu sensibilisieren. "Radikale Islamisten haben längst weitgehend die Macht übernommen. Sie morden, plündern, schänden Heiligtümer, brennen Kirchen nieder und entführen Nonnen und Geistliche. Darauf wollen wir aufmerksam machen", so Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, der gemeinsam mit FPÖ-Wissenschaftssprecher NAbg. Dr. Andreas Karlsböck und Konstantin Dobrilovic, Präsident der Christlich Freiheitlichen Plattform, sowohl am Fackelzug als auch am darauf folgenden Wortgottesdienst im Stephansdom teilgenommen hat. Gudenus mahnt: "Das Engagement für verfolgte Christen darf sich aber nicht auf den Tag der Menschenrechte beschränken. Wir müssen alle regelmäßig auf die dramatische Lage im Nahen Osten hinweisen."

"Wie der Titel der Veranstaltung auch schon sagt, ist der Arabische Frühling für die Christen zu einem blutigen Winter geworden", erklärt Dobrilovic. Was ihn besonders betroffen macht: "Die Staatengemeinschaft schaut dem Wüten der Islamisten bisher völlig untätig zu. Es hat den Anschein, als ob Machtinteressen bedeutender Staaten einer klaren, einheitlichen Linie gegen den sich anbahnenden Völkermord entgegenstehen."

Karlsböck nimmt die UNO voll in die Pflicht: "Es ist allerhöchste Zeit, rasch und deutlich zu reagieren. Wenn die UNO noch viel länger zuwartet, dann sind Vertreibung, Zerstörung und Völkermord abgeschlossen. Dann haben die Islamisten erreicht, was sie wollen, nämlich von allen anderen Gläubigen und Religionen gesäuberte muslimische Gottesstaaten. Das darf die zivilisierte Welt einfach nicht zulassen!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798