WIFI-Bildungsstatistik 2012/13: Mehr Kurse, mehr Teilnehmer

Zahlen des WIFI-Kursjahres 2012/13: 363.729 Kursteilnehmer, 32.729 Kurse und ein Jahresumsatz von 153 Millionen Euro - branchenbezogene Weiterbildung weiter top

Wien (OTS/PWK888) - Die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung

wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen - davon sind Österreichs Unternehmen laut einer aktuellen Umfrage des Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner überzeugt. Die WIFI-Kursteilnehmer/innen sind gerüstet: Das abgelaufene Kursjahr 2012/13 brachte im Vergleich zum Vorjahr mit 363.729 Lernenden ein neuerliches Plus von fast drei Prozent (2011/12: 353.590). Um 3,3 Prozent auf 32.729 nahm die Zahl der österreichweit durchgeführten WIFI-Kurse zu (2011/12: 31.693). "Interessant ist, dass sich der Trend zu kürzeren, intensiveren Kursen weiter fortsetzte", kommentiert WIFI Österreich-Institutsleiter Michael Landertshammer die Zahlen. "Die Menschen wählen kompakte, praxisbezogene Bildungsangebote, die sich gut mit der Berufstätigkeit vereinbaren lassen und deren Inhalte sofort im Job anwendbar sind."

Unternehmen setzen auf maßgeschneiderte Trainings

Stark war im abgelaufenen Kursjahr wieder die Nachfrage nach firmeninternen Schulungen. Gemeinsam mit den Betrieben führte das WIFI österreichweit 4.155 maßgeschneiderte Trainings durch, an denen über 41.000 Mitarbeiter/innen teilnahmen. Inhaltlich waren EDV/IT mit 929 und Sprachen mit 658 Schulungen am stärksten gefragt. Sehr wichtig war den Unternehmen aber auch Management- und Führungskräfteentwicklung - in diesem Bereich gab es 625 firmeninterne Trainings.

Stärkstes Geschäftsfeld Branchen

Im offenen Kursbereich konnte sich mit 6.100 Kursen sowie 71.650 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die branchenbezogene Weiterbildung (Handel, Tourismus, Gewerbe) erneut als bei weitem stärkstes WIFI-Geschäftsfeld behaupten. Neben den Vorbereitungskursen auf die Meisterprüfung waren vor allem Kurse für Tourismus und Gastronomie wie die international anerkannte Diplom-Sommelier-Ausbildung gefragt.

Run auf BWL und Persönlichkeit

Die zweithöchste Teilnehmerzahl verzeichnete mit 53.176 Teilnehmenden in 3.547 Kursen die Betriebswirtschaft, gefolgt von Ausbildungen im Bereich Persönlichkeit (40.109/3.502). Die Top-Produkte der BWL waren erneut die in der Wirtschaft hoch angesehenen Lehrgänge für Buchhaltung und Bilanzbuchhaltung. Im Bereich Persönlichkeit trainierten die Teilnehmer/innen Schlüsselkompetenzen wie Rhetorik, Coaching und Präsentationstechniken und holten sich frisches Know-how für die boomende Gesundheits- und Wellness-Branche, etwa als Kindergesundheitstrainer/in.

Berufsreifeprüfung und Technik weiter stark

33.518 Personen besuchten im abgelaufenen Kursjahr die beliebten Vorbereitungskurse zur Berufsreifeprüfung bzw. die WIFI-Werkmeisterschulen und unterstrichen damit nachhaltig den Trend zur Höherqualifizierung. Gewohnt stark erwies sich auch das Geschäftsfeld Technik mit 31.269 Teilnehmenden in 3.490 Kursen. Gefragt waren neben den auch im Ausland geschätzten Schweißer-Qualifikationen zunehmend Kurse zu den Themen Sicherheit und Qualitätsmanagement.

Sprachen und Managementwissen fast gleichauf

Von Arabisch über Englisch bis Ungarisch: Das WIFI ist mit über 20 Sprachen und zahlreichen Spezialkursen wie Business English und Interkulturelle Kompetenz eines der größten Sprachlehrinstitute Österreichs. 25.197 Besucher/innen frischten in 2.864 Kursen ihre Sprachkenntnisse auf und machten sich fit für grenzüberschreitende berufliche Aufgaben. Der internationale Aspekt war auch bei den boomenden Managementtrainings - insbesondere bei den aktuellen Masterlehrgängen MAS/MBA Business Manager/in - ein Schwerpunktthema. Insgesamt perfektionierten 23.215 Teilnehmer/innen in 1.553 Kursen ihre Führungskompetenzen.

IT-Fachwissen boomt

Die Informationstechnologie bestimmt längst unser Leben und Arbeiten. Wer mithalten will, braucht laufend aktuelles Know-how. Am WIFI holten sich im vergangenen Kursjahr 23.122 Teilnehmer/innen vom PC-Einsteiger bis zum Profi frisches EDV- und IT-Wissen in 3.642 Weiterbildungsveranstaltungen vom Europäischen Computerführerschein über Speziallehrgänge wie Security bis zu international anerkannten Zertifikatslehrgängen in Kooperation mit Firmen wie Microsoft oder Cisco. (BS)

WIFI-Bildungsstatistik im Überblick:

Kursjahr 2010/11; Kursjahr 2011/12; Kursjahr 2012/13 Veranstaltungen: 30.807; 31.693; 32.729

Kursteilnehmer: 353.499; 353.590; 363.729

Die WIFIs

Die WIFIs - Wirtschaftsförderungsinstitute der Wirtschaftskammern - sind mit einem Marktanteil von 20 Prozent der größte Anbieter für berufliche Aus- und Weiterbildung in Österreich. Seit mehr als 60 Jahren ist das WIFI kompetenter Partner der österreichischen Wirtschaft mit neun Landesinstituten und 80 Außenstellen. Praktisches Know-how "made in Austria" bietet das WIFI auch in immer mehr Ländern Mittel- und Südosteuropas an und begleitet international expandierende Unternehmen mit Standorten in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien, Türkei und Ungarn.

www.wifi.at

Rückfragen & Kontakt:

WIFI Österreich - Public Relations

Mag. Britta Kleinfercher

Tel: 05 90 900-3600, Email: britta.kleinfercher @ wko.at