Relaunch November 2013: Luxus Lifestyle Websites für internationale Centurion® und Platinum Card® Mitglieder von American Express®

München (ots) -

Eine brandneue Online-Erfahrung erwartet die Besucher der Homepage von CENTURION und DEPARTURES Magazin

Beide Websites wurden diesen Monat komplett neu aufgesetzt und sollen bald zu den international einflussreichsten Quellen für Luxus News, Meinungen und Inspirationen zählen

Die riesige Menge an Informationen, die es heute Online gibt, kann überwältigend sein. Centurion und Departures Magazin selektieren ausschließlich relevanten Luxus und Lifestyle Content und positionieren sich als die Hauptinspirationsquelle für die Inhaber der Platinum und Centurion Karte von American Express. Die ausgesuchten Inhalte werden mit dem Ziel kreiert, eine Gruppe von Konsumenten zu inspirieren, die zu den anspruchsvollsten rund um den Globus zählt, die unglaublich viel und gerne reist und bei der das besondere Erleben im Vordergrund steht.

Als eigenständige Begleiter der vierteljährlich erscheinenden Print Magazine, sind www.centurion-magazine.com und www.departures-international.com besonders reich an Inhalten, die exklusiv online zu finden sind: tägliche News und Geschichten über außergewöhnliche Reiseerlebnisse und maßgeschneiderte Services als auch Produkte, die das Redaktionsteam, das auch hinter den mehrfach ausgezeichneten Magazinen steht, nicht länger für sich behalten kann.

Centurion und Departures Magazin schaffen das perfekte Umfeld für exklusive redaktionelle Beiträge als auch Werbetreibende aus der Luxusindustrie. Die Websites ermöglichen neben den meisten Standard Online Werbeformen auch Rich Media Formate und individuelle, kreative Lösungen, die auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten werden.

"Nie war die Bedeutung von Luxus persönlicher." kommentiert Lisa Gregg, Vice President/GM, Head of International Consumer Products and Experiences bei American Express. "Unsere Karteninhaber schätzen Centurion und Departures sehr als ihre offizielle und individuelle Inspirationsquelle für Luxus und Lifestyle Information, da die Magazine überaus durchdacht und zudem auf die Hauptinteressen und Passionen ihrer Leserschaft zugeschnitten sind, welche wir aus ausführlichen Studien kennen. Wir sind überzeugt, dass sie ihre neuen Websites genauso schätzen und ihnen ihr Vertrauen schenken werden wie den Print Magazinen."

"centurion-magazine.com und departures-international.com weiter zu entwickeln und zu steigern, ist eine aufregende Herausforderung für Journal International. Als führender Verlag im Premium Bereich haben wir uns dazu verpflichtet, dieser außergewöhnlichen Zielgruppe nur allerhöchste Qualität zu bieten - und das erreichen wir zusammen mit einem globalen Netzwerk erfahrener Autoren, exklusiven Inhalten, umwerfenden Bildern und natürlich unseren Anzeigenpartnern", schließt Christian Schwalbach, CEO Journal International.

Journal International

Journal International verlegt momentan 17 Ausgaben von Centurion Magazin in 6 Sprachen und 25 internationale Ausgaben von Departures Magazin in 7 Sprachen, die in Europa, Nahost, Asien, Pazifik, und Lateinamerika und über 170 Ländern vertrieben werden.

