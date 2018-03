FSG-PflichtschullerInnen: Gerechtigkeit für die Volksschule!

PflichtschullehrerInnen fordern im neuen Dienstrecht auch eine Fächervergütung auf der 4. Schulstufe

Wien (OTS/FSG) - "Es ist eine schallende Ohrfeige für alle VolksschullehrerInnen, wenn ihnen vom neuen Dienstrecht jene Fächervergütung verwehrt wird, die alle anderen Pädagogen in Schularbeitsgegenständen erhalten", kritisiert Thomas Bulant, Vorsitzender Stellvertreter der PflichtschullehrerInnengewerkschaft. "Dieser Konstruktionsfehler im neuen Dienstrecht ist eine ungerechte Einsparungsmaßnahme auf Kosten der LehrerInnen für unsere Jüngsten. Ich habe großes Vertrauen in das österreichische Parlament, dass die Arbeit der wichtigsten LehrerInnen im Schulleben eines Kindes als hochwertig anerkannt wird." Ein Abänderungsantrag müsse laut Bulant für Gerechtigkeit auch an Volksschulen sorgen und die Fächervergütung in den Schularbeitsgegenständen auf der 4. Schulstufe vorsehen.

