Rechtliche Grundlagen und Fallstricke in der PR-Arbeit kennen / Seminar: Medien- und PR-Recht im Januar in Hamburg

Der Media Workshop "Medien- und PR-Recht" stellt die wichtigsten Rechtsgrundlagen von Öffentlichkeitsarbeit dar. Die Referenten veranschaulichen rechtliche Fallstricke bei der eigenen PR-Arbeit sowie Schutzmöglichkeiten gegen öffentliche Aussagen anderer und thematisieren auch die moderne Unternehmenskommunikation im Web. Das Seminar findet am 23.01.2014 in Hamburg statt.

Die renommierten Referenten der eintägigen Fortbildung sind Verena Haisch und Dr. Stefan Engels vom Hamburger Büro von Bird & Bird. Sie vermitteln einen praxisnahen Überblick über die relevanten Rechtsgrundlagen aus Medienrecht und Pressegesetzen für die tägliche Pressearbeit. Die maximal 12 Teilnehmer gewinnen Sicherheit im Umgang mit rechtlichen Fragen und erfahren, wie sie Rechtsverletzungen bei Texten und Bildern, im Internet und in sozialen Netzwerken vermeiden.

Terminankündigung: Medien- und PR-Recht - Rechtliche Grundlagen und Fallstricke in der PR-Arbeit am 23.01.2014 in Hamburg

Über die Referenten:

Verena Haisch ist Counsel und seit 2011 im Hamburger Büro von Bird & Bird tätig. Der Schwerpunkt ihrer anwaltlichen Tätigkeit liegt auf dem Gebiet des Medienrechts, insbesondere des Presse-, Äußerungs- und Verlagsrechts. Schwerpunktmäßig berät Haisch Verlagshäuser und Rundfunkveranstalter sowie Produktionsfirmen. Außerdem ist sie für Unternehmen im Bereich der Krisenkommunikation und des Reputation Managements aktiv.

Dr. Stefan Engels ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und seit Oktober 2011 Partner am Hamburger Standort von Bird & Bird. Er ist spezialisiert auf den Gewerblichen Rechtsschutz (u. a. Urheber-, Werbe- und Wettbewerbsrecht) sowie Presse- und Äußerungsrecht, Rundfunk- und Onlinerecht ("Medienrecht") sowie Datenschutz. Schwerpunktmäßig berät er nationale und internationale Unternehmen der Medien- und Kommunikationsbranche, wie z.B. Verlagshäuser, Rundfunkveranstalter oder Direktmarketing-Unternehmen zu Veröffentlichungen, Vertragsgestaltung, Vertrieb, Marketing, Werbung, Titel- und Produkteinführungen.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

