Sima: Cobenzl-Spitzenweine für die Festtage

Das Weingut der Stadt Wien bietet edle Tropfen für die Weihnachtszeit

Wien (OTS) - Weihnachten steht vor der Tür! Rechtzeitig zu den kommenden Feiertagen präsentiert das Weingut Cobenzl die passenden Weine für feine Festtagsmenüs. "Ich freue mich, dass wir mit unserem stadteigenen Weingut in der Liga der österreichischen Spitzenweine mitspielen, und das schon seit vielen Jahren", so Umweltstadträtin Ulli Sima und ergänzt: "Die feinen Tropfen sind wie geschaffen für besondere Anlässe!"

Wiener Traditionswein

Der Wiener Gemischte Satz ist einer der traditionsreichsten Weine Österreichs und der erklärte Lieblingswein vieler Wienerinnen und Wiener. Damit die hohe Qualität auch garantiert ist, gibt es seit der heurigen Ernte die geschützte Herkunftsbezeichnung "Wiener Gemischter Satz DAC". Für diesen typischen Wiener Wein wachsen mindestens drei verschiedene Rebsorten gemeinsam in einem Weingarten. Die Sorten werden nicht nur gleichzeitig gelesen, sondern auch gemeinsam gekeltert. "Das Ergebnis ist ein Wein, der ganz einzigartig von seiner Herkunft geprägt ist - er passt einfach ideal zu einem festlichen Weihnachtsmenü", empfiehlt Cobenzl-Betriebsleiter Thomas Podsednik.

Kräftig und charmant

In Wien werden aber nicht nur erstklassige Weißweine gekeltert, auch die Rotweine sind top-bewertet. Eine besonders gute Rotwein-Lage ist der Bisamberg, nördlich der Donau im 21. Wiener Bezirk. Hier gedeiht eine große Vielfalt an Rebsorten, wie etwa Blauer Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon. Thomas Podsednik: "Unser Cabernet Sauvignon wurde zwei Jahre lang im kleinen Holzfass gelagert. Die schöne Würze und die feinen Schokolade- und Barriquenoten harmonieren hervorragend mit Wild- und Lammgerichten".

Wer eher leichte Weine schätzt, widmet sich am besten den neuen Jahrgangsweinen, die sich heuer sehr frisch und fruchtig präsentieren. Die ersten "2013er" - Junger Wiener, Wiener Gemischter Satz DAC und Grüner Veltliner Classic 2013 - sind im Ab Hof-Verkauf und auf www.weingutcobenzl.at erhältlich.

Wiener Weihnachtssack - die ideale Geschenkverpackung

Auch heuer wieder wird der umweltfreundliche Wiener Weihnachtssack der Stadt Wien in allen BILLA-Filialen angeboten, außerdem wird er am Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten, auf den Wiener Mistplätzen und im 48er Basar verkauft. Der kleine rote Weihnachtssack um 2,99 Euro eignet sich perfekt für Weinflaschen, daneben gibt es auch eine größere Variante um 3,99 Euro.

Wer auf diese Öko-Geschenksverpackung zurückgreift, hilft mit, dass weihnachtlicher Verpackungsabfall vermieden wird, darüber hinaus wurden die Säcke von Menschen mit Behinderungen und von Langzeitarbeitslosen genäht. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Wiener Integrationshaus zu Gute.

o Weingut Cobenzl

o 19., Am Cobenzl 96

o Tel.: 01/320 58 05

o www.weingutcobenzl.at

o Öffnungszeiten Ab Hof-Verkauf:

o Vormittags: Mo - Fr von 8 - 12 Uhr

o Nachmittags: Mo - Mi von 14 - 17 Uhr, Do von 14 - 16 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

Während der Weihnachtsfeiertage ist das Weingut Cobenzl vom 22. Dezember 2013, 12 Uhr bis 06. Jänner 2014 geschlossen.

