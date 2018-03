EANS-Adhoc: C.A.T. oil AG / CAT. Holding (Cyprus) Ltd. beabsichtigt, einen Teil ihres Aktienbesitzes an der C.A.T. oil AG zu verkaufen

10.12.2013

Nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.

10. Dezember 2013 - Die CAT. Holding (Cyprus) Ltd. ("CAT. Holding"), eine Holdinggesellschaft im mittelbaren Besitz von Anna Brinkmann und Walter Höft, gibt heute die Absicht bekannt, bis zu 6,0 Millionen Stammaktien der C.A.T. oil AG ("C.A.T. oil"), dies entspricht bis zu 12% des Grundkapitals der C.A.T. oil, verkaufen zu wollen ("Platzierung"). Bis zu der Platzierung hält die CAT. Holding 60% des Grundkapitals der C.A.T. oil.

Durch die Platzierung soll sich der Streubesitz der C.A.T. oil auf bis zu 41% erhöhen und die Liquidität der Aktie gestärkt werden. CAT. Holding unterstützt die Wachstumspläne der C.A.T. oil in vollem Umfang und kommt weiterhin ihrer Zusage nach, die bestehende Kreditlinie in Höhe von EUR 100 Millionen, wie zuvor im Rahmen der Veröffentlichung des Investitionsprogramms für 2014-2016 angekündigt, aufzustocken und zu verlängern.

Die Platzierung wird von Bookrunnern im Auftrag der CAT. Holding im Zuge einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt. Der Angebotspreis wird von der CAT. Holding und den Bookrunnern im Anschluss an ein Bookbuilding-Verfahren festgelegt, welches mit sofortiger Wirkung startet.

Haftungsausschluss:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in einem dieser Staaten dar.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne die Registrierung oder ohne Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

