Ohne Frauen ist kein Staat zu machen - Frauen protestieren am Ballhausplatz

Gender Bugdeting statt Anhebung des Frauenpensionsalters

Wien (OTS) - "Ohne Frauen ist kein Staat zu machen", mit diesem Slogan protestierten heute Dienstag Vertreterinnen des Frauenrings und der Plattform 20000frauen vor dem Bundeskanzleramt in Wien. Die Aktivistinnen kritisieren die Missachtung von Frauenpolitik in den Regierungsverhandlungen und fordern ein eigenständiges Frauenministerium und die Implementierung von Gender Budgeting. Zu der Protestaktion brachten sie Verkehrsschilder wie "Achtung, Baustelle" und "Einbahnstraße". "Die Verkehrsschilder symbolisieren die Blockaden in der Frauenpolitik und die vielen Hindernisse für Frauen in Österreich", sagte Christa Pölzlbauer, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings.

Auf selbst gestalteten Geldscheinen, den "Euras", die von den Aktivistinnen verteilt wurden, sind Zahlen gedruckt, die die Benachteiligung von Frauen in Österreich thematisieren: Frauen sind häufiger armutsgefährdet und arbeiten durchschnittlich vier von zehn Stunden unbezahlt. 2013 haben Frauen zudem durchschnittlich 23,2 Prozent weniger verdient als Männer. Besonders schwer haben es Alleinerzieherinnen: Fast die Hälfte von ihnen (47 Prozent) ist in Österreich armutsgefährdet.

"Diese Fakten zeigen, dass Österreich von einer Gleichstellung von Frauen und Männern noch weit entfernt ist. Umso wichtiger ist es, dass Frauenpolitik von den Regierungsparteien ernst genommen und ein finanziell gut ausgestattetes Frauenministerium installiert wird", so Christa Pölzlbauer. Auch gegen die geplante Anhebung des Frauenpensionsalters sprechen sich der Frauenring und die Plattform 20000frauen aus. Derzeit gehen fast die Hälfte aller Frauen aus der Arbeitslosigkeit oder Invalidität in Pension, eine solche Maßnahme würde die Situation für Frauen, die ohnehin häufiger armutsgefährdet sind, weiter verschärfen.

