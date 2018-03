Auch 2014 oberstes Credo: ein Miteinander aller Gesundheitsberufe

Präsidentin der OÖ Apothekerkammer nominiert als Gesundheitsmanagerin im Jahrbuch "Gesundheitspolitik und -wirtschaft in Österreich 2013"

Wien (OTS) - Sanofi Österreich veröffentlicht bereits zum fünften Mal das Jahrbuch "Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft in Österreich". In Kooperation mit der Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich, einer Initiative der Wirtschaftskammer Österreich und der Tageszeitung "Der Standard" gibt das Jahrbuch einen komprimierten Überblick über Entwicklungen, Erfolge und Niederlagen innerhalb des österreichischen Gesundheitssystems.

Bei Gesundheitsmanagern nachgefragt

Wichtige Player der österreichischen Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft unterstützen das Jahrbuch mit Beiträgen und Expertenmeinungen. Für jedes Monat sind Gesundheitsmanager nominiert; Gesundheitsmanager des Monats September ist die Präsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich, Mag.pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr. Die leidenschaftliche Unternehmerin und Apothekerin genießt das tiefe Vertrauen und die starken Beziehungen zu den Menschen, die sich aus ihrem verantwortungsvollen Beruf ergeben. Seit der Präsentation des Masterplans 2008 war die Apothekerkammer Oberösterreich stets bemüht, gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern Projekte zu entwickeln, die eindeutig und nachhaltig den Wert des Dienstleisters Apotheke mit seiner umfassenden pharmazeutischen Ausbildung und der niederschwelligen Kundennähe forcieren. In Kooperation mit weiteren innovativen Partnern des oberösterreichischen Gesundheitssystems wurden bahnbrechende Projekte konzipiert und teilweise bereits umgesetzt: Pilotpojekt zum DMP "Therapie Aktiv", Management der Versorgung der Niere bei reduzierter Leistungsfähigkeit sowie die Früherkennung von Augenkrankheiten in Kooperation mit Fachärzten. Bei all diesen Projekten stehen Früherkennung, Unterstützung zur Erhöhung der Compliance und umfassende strukturierte Beratung und Betreuung sowie die bedarfsorientierte, flächendeckende Dienstleistung im Vordergrund.

Miteinander der Gesundheitsberufe

Für die oberösterreichischen Apotheker bleibt auch 2014 eine zentrale Forderung das Miteinander aller Gesundheitsberufe. "Alle Gesundheitsberufe sind auch Dienstleister, die aufgefordert sind, aufeinander abgestimmt die optimierte Versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen. Ich werde mich mit meiner ganzen Kraft dafür einsetzen, dass dieser Paradigmenwechsel, vom 'nebeneinander her zum Miteinander mehr erreichen', auch tatsächlich stattfindet", gibt sich Mag. pharm. Dr. Mursch-Edlmayr kämpferisch. Auf die Frage, wie sich die Gesundheitswirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln wird, findet Mursch-Edlmayr klare Worte: "Allen Gesundheitsdienstleistern, die die Zeichen der Zeit erkennen, wird eine große Bedeutung zukommen, wenn sie ihre Kompetenzen und Qualitäten umfassend und proaktiv für die Versorgung der Österreicher nicht nur anpreisen, sondern auch tatsächlich einbringen".

