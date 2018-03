Neue Lebensmittel-Steuern sind falsches Signal und bedrohen Arbeitsplätze

Produktions- und Exportstandort Österreich ausbauen statt gefährden - Lebensmittelindustrie fordert Investitionen und Konjunkturimpulse

Wien (OTS/PWK886) - Die aktuelle Diskussion über die Wiedereinführung der Sektsteuer stößt auf Unverständnis. "Es ist ökonomisch falsch und wirtschaftspolitisch nicht nachvollziehbar, eine Verbrauchssteuer auf Lebensmittel wieder einzuführen, die 2005 abgeschafft wurde, weil sie Arbeitsplätze gefährdet, die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs verschlechtert und noch dazu mehr kostet als sie bringt", das stellt Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie, fest. Vielmehr notwendig seien Steuersenkungen und Investitionsanreize zur Sicherung der heimischen Produktionsstätten und Ankurbelung des Exportes für die Lebensmittelwirtschaft.

Bereits im heurigen Sommer wurde österreichischer Sekt bei der gesetzlich verordneten Neuregelung der AMA-Beiträge auf eine Stufe mit Wein gestellt. Die Sektwinzer und Sektkellereien haben ab 2014 neben den Beiträgen für den Grundwein in Form einer Doppelbelastung zusätzlich auch für das Endprodukt eine Abgabe von 1,10 Euro/100 Liter zu leisten. Diese Abgabe wurde mit dem Hinweis auf die nicht vorhandene Sektsteuer eingeführt. Jetzt soll nur ein paar Monate später zusätzlich eine Sektsteuer kommen, die eine weitere massive Wettbewerbsverzerrung darstellt. "Das würde die Arbeit für eine Aufwertung des österreichischen Sekts und für ein gestärktes Bewusstsein für Qualität, Herkunft und Vielfalt in diesem Segment konterkarieren", sagt Koßdorff. Gleichzeitig würden Produkte von Herstellern aus anderen Ländern, die diese Zusatzkosten nicht zu tragen haben, preislich besser gestellt als heimische Erzeugnisse.

Steuer kostet mehr als sie bringt

Die frühere Sektsteuer hatte vor Jahren zu massiven Wettbewerbsverzerrungen geführt, da italienische Prosecco und Frizzante, die von dieser Steuer ausgenommen waren, den Markt überschwemmt hatten. Als dann im April 2005 die Sektsteuer abgeschafft wurde, brachte das dem heimischen Sekt einen Aufschwung und kurbelte das Wachstum für die heimische Weinwirtschaft an.

Für die Republik wäre die Wiedereinführung der Sektsteuer kein Geschäft. Das gesamte Schaumweinsteueraufkommen in Österreich würde nur rund 25 bis 30 Mio. Euro pro Jahr ausmachen (0,05 % des Gesamtsteueraufkommens in der Höhe von 6,1 Mrd. Euro im Jahr 2012 laut Statistik Austria) - die Kosten für Umsetzung, Administration und Kontrolle sind dabei noch nicht berücksichtigt. Pro Flasche gemessen wäre die Steuer mit rund einem Euro aber sehr hoch. "Das wäre bei einem Budgetloch von 18 Mrd. Euro nicht einmal der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein", so Koßdorff.

Wertschöpfung und Arbeitsplätze erhalten

Beste Qualität, nachvollziehbare Sicherheit und höchster Genuss sind wichtige Grundpfeiler der österreichischen Lebensmittelproduktion. Die heimischen Sekthersteller setzen bei der Herkunft der Trauben auf Qualitätsprodukte der heimischen Landwirtschaft und stärken damit die regionale Wertschöpfung. Enorme Preissteigerungen bei österreichischem Wein würden daher für heimische Sekthersteller Mehrausgaben in Millionenhöhe bedeuten, wenn sie weiterhin heimische Trauben verarbeiten wollen.

Koßdorff: "Die österreichische Lebensmittelindustrie mit neuen Steuern zu belasten und dadurch Arbeitsplätze zu gefährden, hilft niemandem - im Gegenteil. Statt der Wiedereinführung ineffizienter Steuern sind Investitionen und Konjunkturimpulse die richtigen Ansätze zur nachhaltigen Absicherung des Produktions- und Exportstandortes von Lebensmitteln in Österreich."

Qualitativ hochwertige Lebensmittel

Die Lebensmittelindustrie zählt zu Österreichs wichtigsten Industriezweigen und sichert im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich die Versorgung mit sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln und Getränken. Die rund 200 meist mittelständischen Unternehmen der österreichischen Lebensmittelindustrie mit ihren 26.400 Beschäftigten erwirtschafteten im Jahr 2012 ein Produktionsvolumen in Höhe von 8 Mrd. Euro. Lebensmittel "Made in Austria" werden in 180 Länder der Welt exportiert.

Der Fachverband unterstützt seine Mitglieder durch umfassende Informationsangebote, Beratungsleistungen und internationale Vernetzung dabei, weiterhin den gewohnt hohen Grad an Lebensmittelsicherheit, Qualität und Genuss der heimischen Lebensmittel anbieten zu können. (KR)

