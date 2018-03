MAMA ILLEGAL gewinnt den großen STREAMS-Jurypreis

Wien (OTS) - Festivalfeeling "on Demand" und die Vernetzung und Verbreitung europäischer Filme mittels alternativen Vertriebswegen im Internet verspricht STREAMS - Europas erstes länderübergreifendes Online Filmfestival - initiert vom Netzwerk europäischer Video on Demand-Anbieter EuroVoD; darunter auch die österreichische VoD-Plattform Flimmit. Ein Anliegen, das sich schlussendlich auch im diesjährigen Siegerfilm MAMA ILLEGAL von Ed Moschitz wieder spiegelt. Einen Monat lang eiferten 17 Independent- und Arthouse-Kinoproduktionen aus 9 europäischen Ländern um die Gunst des Publikums und der internationalen Fachjury, bestehend aus Bloggern, Journalisten und Autoren der teilnehmenden Nationen. Das Rennen konnte letztendlich ein Film aus Österreich für sich entscheiden. Produktionfirma Golden Girls Filmproduktion und Regisseur Ed Moschitz dürfen sich über ein Preisgeld in der Höhe von 3.500 Euro freuen. Der zweite Platz ging an den bulgarischen Film "Shelter" von Dragomir Sholev, dicht gefolgt von "Nice Guy" aus der Schweiz auf Platz 3.

Für die Jury eine schwierige Entscheidung, jedoch mit einem klaren und eindeutigen Signal:

"Mit MAMA ILLEGAL zeigt Regisseur Ed Moschitz in eindringlichen Bildern die Schattenseiten einer globalisierten Gesellschaft auf. In einer Zeit in der Nationen und Kulturen im Kampf gegen Armut und sozialen Notstand immer näher zusammen rücken, gibt es oft vergessene Schicksale, die durch das Raster der globalen Wohlfahrt fallen. Der grausame Kampf moldawischer Frauen, um die finanzielle Absicherung ihrer Familien ist nur eines von vielen erschreckenden Beispielen sozialer Ungerechtigkeiten inmitten eines vereinten Europas. Ed Moschitz bring mit Mama Illegal ein bemerkenswertes Beispiel, das für lange Zeit in den Köpfen der breiten Öffentlichkeit hängen bleiben wird."

Die Jurybegründung spricht Bände: STREAMS - The European Online Film Festival wird auch in seiner zweiten Auflage seinem Anspruch gerecht und trägt eine wichtige omnikulturelle Botschaft in die vernetzte Welt hinaus.

Rückfragen & Kontakt:

Flimmit GmbH

Dreihausgasse 9/4.1, 1150 Wien

T +43 +43/676/35 13 061

F +43 6235 6419-917

E presse @ flimmit.com