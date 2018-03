FA: Rösch: Schluss mit der Steuer auf ein Grundbedürfnis!

Rot-schwarze Koalitionsverhandler müssen Unrechtssteuer auf Mieten endlich abschaffen

Wien (OTS) - In ganz Österreich existierten im Jahr 2012 etwa 1,727.949 Wohnungen, die in Hauptmiete bezahlt werden und auf die eine 10-prozentige Umsatzsteuer besteht - und zwar auf den Mietpreis exklusive Betriebskosten, welche abermals besteuert werden.

Die durchschnittliche Mietwohnung in Österreich kostet im 2. Quartal 2013 laut Statistik Austria 474 Euro im Monat. In diesem Durchschnitt sind Gemeindewohnungen, Genossenschaftswohnungen sowie private Mietwohnungen erfasst. Pro Jahr würde sich jeder Mieter ohne das rücksichtslose Abkassieren des Staates also 568 Euro ersparen.

982 Millionen jährlich, die der Staat an Unrechtssteuer in ganz Österreich einhebt. Allein in der Bundeshauptstadt Wien werden mit rund 666.687 Mietwohnungen schon 379 Millionen Euro an Mietsteuern angehäuft.

"Ein Betrag, der den Bürgern zusteht, aber mit dem ein unendliches rot-schwarzes Loch gestopft wird", zeigt sich der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) und Spitzenkandidat für die Arbeiterkammerwahl, Bernard Rösch, empört. "Während unzählige Millionen auf das Staatskonto wandern, müssen viel zu viele Bürger im Winter frieren. Die Regierenden haben die Heizkostenzuschüsse, dort wo sie dringend benötigt werden, abgeschafft oder gekürzt. Stattdessen wird das Mindestbedürfnis nach einem Dach über dem Kopf auch noch besteuert."

Die FA und Bernhard Rösch sprechen sich für eine sofortige Abschaffung dieser Unrechtsverhältnisse aus: "Den rot-schwarzen Koalitionsverhandlern wird aktuell in allen Bereichen ihre eigene Rechnung präsentiert. Noch bevor sich eine neue Regierung bildet, wird es endlich Zeit, zu handeln und diese Vorgehensweise zu beenden."

