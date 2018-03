AKS ruft zum Streik auf

Einigung zur Zentralmatura nicht zufriedenstellend

Wien (OTS) - Die Ergebnisse der Verhandlungen bezüglich der Zentralmatura wurden am Montag präsentiert. Für die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen ist die Einigung jedoch unzumutbar und sie machen ihren Unmut in sozialen Netzwerken wie Facebook laut. Auch die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) hat sich mehr von den Verhandlungen erwartet und ist nach der Pressekonferenz ernüchtert. "Was als großer Schritt für die Schüler und Schülerinnen bezeichnet wird, ist in Wahrheit nicht mehr als eine Mogelpackung. Die Verhandlungsergebnisse sind zwar soweit durchaus positiv, aber nicht das was die Österreichische Schüler_innenschaft gefordert hat!", betont Claudia Satler, Bundesvorsitzende der AKS. Forderungspunkte wie die tatsächliche Überarbeitung des Beurteilungsschlüssels in Mathematik oder mindestens zwei Wochen Vorbereitungszeit zwischen der schriftlichen Reifeprüfung und der mündlichen Kompensationsprüfung im Falle eines Nicht Genügends wurden nicht erfüllt. Die Verärgerung bei Österreichs Schülern und Schülerinnen ist nun sehr groß. "Deswegen können wir nicht nachvollziehen, dass die angekündigte Streikmaßnahme abgesagt wurde. Wir rufen österreichweit zu Streiks und Demonstrationen am 12. Dezember zur Verbesserung der Zentralmatura auf, wohlwissend, dass es nur eine der vielen Baustellen im Österreichischen Schulsystem ist, die zu beheben sind", gibt sich die Schüler_innenvertreterin kämpferisch.

Unter anderem fordert die AKS:

*) Die Überarbeitung des Beurteilungsschlüssels in Mathematik und die Abschaffung der 2/3-Hürde bei den Grundkompetenzen

*) Die Erreichbarkeit von Teilpunkten, wenn Teile der Aufgabe richtig gelöst wurden

*) Eine klare Definition des Lernstoffs

*) Die Verwendung von Wörterbüchern zu erlauben

*) Genügend Vorbereitungszeit zwischen der schriftlichen und mündlichen Reifeprüfung

*) Streikrecht für Schüler und Schülerinnen

"Wir Schüler und Schülerinnen sind mit halbherzigen Ergebnissen nicht mundtot zu machen. Die Bedürfnisse und Forderungen der Schüler_innen müssen gehört werden. Deswegen werden wir und sollten alle auf die Straßen gehen!", ermutigt Satler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Satler

AKS Bundesvorsitzende

tel: 0699/11408142

mail: claudia.satler @ aks.at