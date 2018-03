Angelika Werthmann zum Bericht "Rechte auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit"

Der viel diskutierte "Estrela-Bericht"

Straßburg (OTS) - Obiger Bericht der Kollegin Estrela wurde heute zur Abstimmung im Plenum gestellt und es ist der Eindruck entstanden, dass neben offenbaren lobbyistischen Einflüssen auch die Kommunikation der Schwerpunktlegung nicht wirklich gelungen war.

Einerseits ist festzuhalten, dass dieser Bericht ein Initiativbericht des Europäischen Parlaments ist, weshalb es sich hier um eine Meinungsäußerung handelt. Aus diesem Grund berührt dieser Bericht die Subsidiarität der Mitgliedstaaten auch nicht. Andererseits stellt dieser Bericht das gesundheitliche Wohlergehen von Frauen und Mädchen in den Vordergrund und zeigt die Zunahme von ungewollten Teenagerschwangerschaften in den Mitgliedsstaaten auf. Niemand kann die Diskussionen verleugnen, die wir seit Jahren führen über die Frühreife unserer Jugend und den daraus resultierenden Folgen.

"In Österreich gibt es in den Pflichtschulen bereits Aufklärungsunterricht. Was in den anderen Ländern an Gepflogenheiten üblich ist, ist mir nur zu einem kleinen Teil bekannt, doch finde ich, ist es eigentlich die Aufgabe in den Familien, diesem persönlichen Teil von Erziehung nachzukommen. Abgesehen davon wäre die Souveränität der Mitgliedsstaaten durch diesen Bericht, wie gesagt, in keiner Weise beeinflusst worden", meint MdEP Angelika Werthmann, und ergänzt, "alle Meinungen und Stellungnahmen zu diesem Bericht sind hinfällig, nachdem der zweite revidierte Änderungsantrag mit 334 Stimmen dafür und 327 Stimmen dagegen (bei einer Enthaltung von 35) abgestimmt wurde und somit den gesamten Bericht ersetzt hat. Es wäre es auf jeden Fall wert gewesen, die einzelnen Themen individuell abzustimmen und somit sehr klar eine Übersicht zu den einzelnen Positionen der MdEPs und der politischen Fraktionen zu bekommen."

