"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: "Große Koalition, kleine Ziele: Wo bleibt der große Wurf?"

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Keine neuen Steuern, ja sogar Entlastungen in Milliardenhöhe wurden uns vor der Wahl versprochen. Genauso wie ernsthafte Änderungen im Bildungs- und Staatswesen. Eine Koalition des neuen Stils wollte ihre letzte Chance nutzen: doch jetzt gibt's Belastungen statt Reformen. Große Koalition, kleine Ziele: Wo bleibt der große Wurf?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Harald Vilimsky (FPÖ), mit Werner Kogler (Die Grünen), mit Matthias Strolz (Neos) und mit Georg Vetter (Team Stronach). Als Analysegast ist Michael Jungwirth von der Tageszeitung "Kleine Zeitung" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche wollen wir in unsere Facebook-Umfrage wissen "Es dürfte nun eine Regierung aus SPÖ und ÖVP kommen. Auch wenn eine Drei-Parteien-Koalition komplizierter wäre, würden Sie eine andere Regierung eher bevorzugen als Rot-Schwarz?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

