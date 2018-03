Aslan: Ablehnung des Berichts über sexuelle und reproduktive Gesundheit erschreckend

Grüne: Frauenrechte sind Menschenrechte

Wien (OTS) - "Die Ablehnung des Berichts über sexuelle und reproduktive Gesundheit, der nicht nur von zentraler gesellschaftlicher Relevanz ist, sondern das körperliche und seelische Wohlbefinden in Bezug auf Sexualität und Fortpflanzung in Vordergrund stellt, ist gerade am Tag der Menschenrechte ein erschreckendes Signal", sagt Berivan Aslan, Frauensprecherin der Grünen. Die Unterstützung von sexueller und reproduktiver Gesundheit und die damit verbundenen Rechte (SRHR: Sexual and Reproductive Health and Rights) sind in zahlreichen internationalen Verträgen und Konferenzen festgeschrieben, u.a. bei CEDAW, UNO-Bevölkerungskonferenz 1994 und UNO-Frauenkonferenz 1995.

Der Bericht wurde heute im Plenum des Europaparlaments aufgrund einer knappen Mehrheit von 334 zu 327 Stimmen für einen Gegenantrag der Europäischen Volkspartei nicht zur Abstimmung gebracht.

"Gerade für Frauen und Mädchen würde die Annahme des Berichts viele Verbesserungen mit sich bringen. Dass das Europaparlament gegenüber ultrakonservativem Lobbying eingeknickt ist, ist sehr bedenklich. Im 21.jahrhundert ist es nur noch ein Farce, dass Frauen ihr Recht auf Sexualität und Fortpflanzung weiterhin erkämpfen müssen", meint Aslan und weiter: "Frauen- und Mädchengesundheit ist keine Verhandlungssache. Ideologiedebatten über die Gesundheit von Frauen zeigen nur auf, wie wenig Selbstbestimmung Frauen und Mädchen noch immer zugestanden wird. Das muss sich ändern. Eine Zustimmung zum Bericht würde auch für Österreich von Wichtigkeit sein, wo immer wieder ähnliche Debatten aufkeimen."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at