E-Control begrüßt Einstieg des deutschen Gaslieferanten PST in den österreichischen Erdgasmarkt

Regulierungsbehörde erwartet weitere Belebung des Wettbewerbs am Gasmarkt - Höhere Aufmerksamkeit für Wechsel des Gasanbieters

Wien (OTS) - Die Energieregulierungsbehörde E-Control begrüßt den Einstieg eines weiteren deutschen Gaslieferanten - PGNiG Sales & Trading (PST) - am heimischen Gasmarkt. "Mit PST beliefert mittlerweile der dritte deutsche Gaslieferant die heimischen Haushaltskunden. Wir freuen uns sehr über den neuen Mitbewerber und erwarten uns dadurch, dass es zu einer weiteren Belebung des Wettbewerbs am österreichischen Gasmarkt kommen wird.", freuen sich die Vorstände der E-Control, Martin Graf und Walter Boltz.

Dass neue Mitbewerber dem Wettbewerb gut tun, zeigen auch die letzt verfügbaren Wechselzahlen. Demnach haben in den ersten drei Quartalen bereits knapp mehr Haushalte den Gaslieferanten gewechselt (nämlich 1,8%) als im gesamten Jahr 2012 (mit 1,7%).

Die PGNiG Sales & Trading GmbH (PST) ist ein junger Energieversorger mit Sitz in München. Mutterkonzern ist die PGNiG SA- die Polish Oil and Gas Company (PGNiG SA) und ist der größte polnische Gaslieferant für Geschäfts- und Privatkunden in Polen.

Wechsel einfach möglich und zahlt sich immer aus

Ein Wechsel des Gaslieferanten ist sehr einfach und kostenlos möglich. Wenn man sich für einen neuen Lieferanten entschieden hat, kümmert sich der neue Lieferant nach Abschluss eines Liefervertrages um alle Formalitäten. Und ein Wechsel zahlt sich durchaus aus. Derzeit kann sich ein Durchschnittshaushalt bei einem Wechsel des Gaslieferanten bis zu 260 Euro im Jahr sparen. Der Wechsel des Gaslieferanten darf nicht länger als drei Wochen dauern. Die günstigsten Gaslieferanten kann man sich sehr einfach mit dem Tarifkalkulator der E-Control unter

www.e-control.at/tarifkalkulator errechnen lassen. Für Konsumenten, die über keinen Internetzugang verfügen, steht die Energie-Hotline der E-Control unter 0810 102554 (zum Tarif von 0,044 Euro/Minute) zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

E-Control, Mag. Bettina Ometzberger,

Tel.: +43-1-24 7 24-202

www.e-control.at,

Twitter: www.twitter.com/energiecontrol

Facebook: www.facebook.com/energie.control