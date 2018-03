RfW-Fraktionsobmann Krenn: Wirtschaftsbund ist bei den Regierungsverhandlungen "abgesandelt"

Dafür gebührt diesen Vertretern die rot-schwarze Karte, da sie den Unternehmern noch tiefer in die Tasche greifen!

Wien (OTS) - Rein "taktischer" Natur ist für RfW-Fraktionsobmann in der Wirtschaftskammer Österreich, Matthias Krenn, der zur Schau getragene Ärger von WKÖ-Präsident Christoph Leitl über das rot-schwarze Regierungspaket. Immerhin sei Leitl einer der Chef-Verhandler der ÖVP und könne sich jetzt nicht die Hände in Unschuld waschen.

"Für mich ist völlig klar, dass die ÖVP-Wirtschaftsbundvertreter in Regierung und Nationalrat den Belastungen in gewohnter Doppelzüngigkeit zustimmen werden", betont Krenn. Schon in den vergangenen zwei Regierungsperioden hätten sie allen Belastungen, welche die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt massiv getroffen haben ohne viele Widerworte zugestimmt. "Nicht nur Österreich ist "abgesandelt" (O-Ton Leitl), sondern auch der Wirtschaftsbund als Unternehmervertretung!", so der RfW-Bundesfraktionsobmann.

Krenn weist nachdrücklich darauf hin, dass der von der Wirtschaftskammer Österreich erarbeitete Forderungskatalog an die neue Bundesregierung in keinem einzigen Punkt Berücksichtigung findet und daher nicht das Papier wert sei, auf dem er gedruckt wurde:

"Statt Entlastungen, einer neuen Wirtschaftsoffensive, Bürokratie-und Verwaltungsabbau, einer Reduktion der Lohnnebenkosten und damit einer Stärkung der Kaufkraft greift man in gewohnter Manier noch tiefer in die Taschen der Bürger!"

"Anstatt die Wirtschaft zu entfesseln, wie großspurig vor der Wahl versprochen wurde, legt man sie jetzt gleich in Ketten." Letztendlich sei dies ein klares Versagen aller Wirtschaftsbündler mit Leitl an der Spitze. Damit seien, so der RfW-Fraktionsobmann, die Zeiten endgültig vorbei, in denen sich der Wirtschaftsbund mit allen seinen Repräsentanten als Vertreter der Wirtschaft verkaufen konnte. Der Wirtschaftsbund sei Teil des innersten Zirkels der ÖVP und trage daher klare Mitverantwortung für das neue Belastungspaket. Wir werden diese Tatsache immer wieder aufzeigen und freuen uns auf die nächsten Wirtschaftskammerwahlen im Frühjahr 2015, wo Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer die schwarz-rote-Karte für dieses Doppelspiel präsentieren werden!" so Krenn abschließend.

