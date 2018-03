Korun: Grüne bringen erneut Antrag für nationalen Aktionsplan für Menschenrechte ein

Grüne: Bereis 2009 eingebracht, von Parlamentsmehrheit vertagt, heute aktueller denn je

Wien (OTS) - "Die Vielzahl an unterschiedlichen Anliegen zum internationalen Menschenrechtstag zeigt, dass es Sinn macht, eine eigene Menschenrechtsstrategie festzulegen. Wir haben schon in der letzten Gesetzgebungsperiode einen Antrag im Parlament auf Schaffung eines nationalen Aktionsplans für Menschenrechte eingebracht. Diesen werde ich in dieser Gesetzgebungsperiode erneut einbringen. Denn es macht Sinn, Menschenrechtsthemen, die naturgemäß weitgefächert sind, in einen kohärenten Plan zu gießen", meint Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen.

"Von Themen der Antidiskriminierung, Asyl, Gleichstellung bis hin zu Behindertenrechten gibt es auch in Österreich immer noch viel zu tun. Der parlamentarische Menschenrechtsausschuss ist seit der Nationalratswahl aber immer noch nicht konstituiert und kann daher seine Arbeit nicht aufnehmen. Ich wünsche mir, dass dieser sobald als möglich tätig wird um viele dieser drängenden Themen anzugehen. Es soll nicht bei den Mahnungen der NGOs an diesem einen Tag bleiben, sondern diese Anliegen müssen auch im Parlament bearbeitet und vorangebracht werden" erinnert Korun, bisherige Vorsitzende des parlamentarischen Menschenrechtsausschusses.

