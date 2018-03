BZÖ-GROSZ zu LEITL: Die "Absandelung" Österreichs setzt sich fort!

Leitl soll auf Neuwahlen drängen

Wien (OTS) - Wirtschaftskammerpräsident und Regierungsverhandler Christoph Leitl ist über den Fortgang der Koalitionsverhandlungen schwer verärgert. Er bemängelt das Fehlen von Reformen. Die Gespräche sind seines Erachtens "frustrierend" bis "enervierend".

"Der Tatsachenbericht von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl über den Zustand der drohenden Großen Koalition überrascht in keinster Weise. Um mit seinen Worten zu sprechen: Die "Absandelung" Österreichs setzt sich fort. Es darf nicht bei Sonntagsreden bleiben. Leitl muss nun mit konkreten Taten das Schlimmste vom Land abwenden. Wir fordern daher, dass sich Leitl auch in die Allianz für Neuwahlen begibt", so BZÖ-Chef Gerald Grosz in einer Reaktion zur Kritik von Leitl an den Koalitionsverhandlungen.

"Statt Steuererhöhungen und einem unsagbaren politischen Weiterwurschtln wären Neuwahlen der einzig richtige Weg. Lieber ein Ende mit Schrecken als 5 Jahre Schrecken ohne Ende", so Grosz am Dienstag.

