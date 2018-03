Zwei Österreicher unter den Top 3 der Concord Million

Stefan Raschbauer und Jürgen Resch trumpfen auf

Wien (OTS) - Am Sonntag endete in Wien die dritte Ausgabe der Concord Million. Das Pokerturnier zog Spieler aus ganz Österreich und den Nachbarländern in Massen an. Euro 1.000.000,- Preisgeld lagen im Pot, als am Sonntag Nachmittag die Besten der Besten im Concord Card Casino Wien Simmering zum Finale antraten.

Die beiden Österreicher Stefan Raschbauer und Jürgen Resch spielten groß auf. Raschbauer sicherte sich mit Platz Zwei ein Preisgeld von Euro 115.750,-, Jürgen Resch wurde Dritter und kassierte Euro 77.700,-.

Die Beiden mussten sich lediglich Konstantinos Nanos geschlagen geben, der für seinen Sieg Euro 143.800,- abräumte. Der Deutsch-Grieche hatte bereits vor drei Jahren in Wien für Aufsehen gesorgt, als er bei der European Poker Tour bis an den Finaltisch vordrang und schlussendlich Dritter wurde.

Mit der reibungslosen Organisation des Riesenevents, das Poker Österreich seit zwei Wochen in Atem gehalten hatte bewies die Concord Card Casino Gruppe einmal mehr, warum sie zu den führenden Anbietern von Pokerevents in Europa gehört.

Kein Wunder also, dass die prestigeträchtigste Pokertour der Welt, die European Poker Tour, ihre Zelte 2014 wieder in Wien, diesmal in der Wiener Hofburg, aufschlagen wird. Die Organisation und Durchführung des Megaevents wird, wie bereits 2010, in Zusammenarbeit mit der Concord Gruppe professionell abgewickelt und es werden hunderte Spieler aus dem Ausland erwartet.

Rückfragen & Kontakt:

Johann Lorenz

Die Agentur Johann Lorenz

johannlorenz @ gmail.com

im Auftrag der Concord Card Casinos

Telefon: 01-890645012