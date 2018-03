Leopoldstadt - SP-Mladensich: Soziale Probleme am Praterstern gemeinsam lösen

Kein Ausgrenzen durch generelles Alkoholverbot

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Menschen, die uns gewählt haben, erwarten von uns politischen Vertretern, dass wir Probleme aufgreifen und Lösungen anbieten, so auch am Praterstern. Schon bisher gab es regelmäßige Kontakte der Bezirksvorstehung mit allen beteiligten und betroffenen Dienststellen, die den Praterstern betreuen", so der Klubvorsitzende der SPÖ Leopoldstadt, BezRat Kresimir Mladensich. Daraus resultierten auch Maßnahmenpakete für eine gezielte Lösung von Problemen und eine nachhaltige Betreuung von Gruppen, die sich am Praterstern aufhalten. "Dieser erfolgreiche Weg soll auch künftig fortgesetzt werden. In der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung wurden Anträge der SPÖ mehrheitlich angenommen, die einen freiwilligen Verzicht auf Alkoholverkauf außerhalb der Gastronomie und ein Überdenken der Reiseproviantverordnung fordern. Als nächster Schritt ist seitens des Herrn Bezirksvorstehers Hora geplant, unverzüglich Gespräche mit den Vertretern der Gastronomie, des Handels und des Tourismus aufzunehmen, um hier Verbesserungen zu erzielen. Auch die zuständige Sozialkommission im Bezirk wird sich in Zukunft noch intensiver mit dem Praterstern beschäftigen", erklärt Mladensich weiter.

Kein Sicherheitsproblem am Praterstern

Der Praterstern gehört zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt Wien und wird täglich von 250.000 Menschen frequentiert. In diesem Bereich gibt es auch die dichteste Polizeipräsenz, die in diesem Bereich für die öffentliche Sicherheit sorgt. Sie ist aber naturgemäß ausschließlich für die Verfolgung von Verletzungen der österreichischen Gesetze zuständig. Sie agiert daher im Einvernehmen mit sozialen Dienststellen, die sich um die sozialen Probleme kümmern.

Soziales Problem - kein "Drogen-Hotspot"

Im Bereich des Pratersterns halten sich auch Einkommensschwache, Obdachlose und Suchtkranke auf. Diese bedürfen einer speziellen Betreuung durch geeignete Maßnahmen seitens der sozialen Dienststellen. So hat SAM2 jährlich 20.000 Kontakte zu Klienten. Diese Kontakte dienen in erster Linie der Beratung und Betreuung, aber auch einer gezielten Mediation im Falle von Konflikten. Wie positiv diese Arbeit ist, zeigt auch die geringe Anzahl von 50 Beschwerden jährlich.

Probleme Aufgreifen - Lösungen Anbieten

Dass das Maßnahmenpaket im Einvernehmen mit allen Betroffenen und Beteiligten greift, zeigt auch die Tatsache, dass die "Szene" seit 2008 um ein Drittel kleiner geworden ist. Ein populistischer Aktionismus zu Lasten der Schwächsten erscheint nicht sinnvoll. Wir lehnen daher Ausgrenzungen von Arbeitern und Armen ab. Der bisherige Weg eines koordinierten Vorgehens der politisch Verantwortlichen mit allen Betroffenen und Beteiligten soll auch in Zukunft fortgesetzt werden.

