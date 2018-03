Kucharowits/Zauner-Bichiou: "Jeder Mensch soll sich in Europa sicher fühlen"

Flüchtlingsproblematik muss gesamteuropäisch gelöst werden

Wien (OTS/SK) - "Über 20.000 Menschen haben in den letzten Jahren ihr Leben beim Versuch, Europa über den Seeweg zu erreichen, verloren. Diese Tatsache zeigt uns, dass es in Europa immer noch Menschenrechtsverletzungen gibt. Hier muss dringend gehandelt werden", fordert die Nationalratsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG) Katharina Kucharowits heute, Dienstag, anlässlich des heutigen internationalen Tages der Menschenrechte. ****

"Die Flüchtlingsproblematik in Europa kann nicht von Einzelstaaten geregelt werden. Hier benötigen wir eine gesamteuropäische Lösung unter Berücksichtigung des Völkerrechts und der Menschenrechte", fordert Daniela Zauner-Bichiou, Leiterin des Arbeitskreises Europa in der Jungen Generation in der SPÖ.

Gestern wurde in Straßburg eine neue Verordnung über die Überwachung der Seeaußengrenzen verabschiedet. Hier ist es der sozialdemokratischen Fraktion gelungen, die Menschenrechte, besonders im Flüchtlingsfall, besser zu integrieren. "Die Einreise darf von nun an nur mehr unter strengsten Voraussetzungen verweigert werden. Diesen Schritt haben wir unseren sozialdemokratischen Europaparlamentariern, allen voran dem Chefverhandler Joe Weidenholzer, zu verdanken", bedanken sich Kucharowits und Zauner-Bichiou. (Schluss) mb

Rückfragen & Kontakt:

Junge Generation in der SPÖ, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Bundessekretär Andreas Stadlmayr, jg @ spoe.at, 01 53427 264