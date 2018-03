Köstinger: Kontroverse Resolution zu "sexuellen und reproduktiven Rechten" erfolgreich abgelehnt

ÖVP-Europaabgeordnete: Für Fragen des Schwangerschaftsabbruchs ist EU nicht zuständig

Straßburg, 10. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Das Europäische Parlament hat heute mit den Stimmen der ÖVP-Europaabgeordneten die kontroverse Parlamentsresolution zu "sexuellen und reproduktiven Rechten" erfolgreich abgelehnt: "Für Fragen des Schwangerschaftsabbruchs, der Familienplanung und der sexuellen Erziehung ist die EU nicht zuständig. Dies ist und bleibt ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Deshalb haben wir die Resolution als Ganzes abgelehnt und dagegen gestimmt", erklärt die zuständige Frauensprecherin der ÖVP im Europäischen Parlament, Elisabeth Köstinger. ****

Dies sei auch der Grund, warum die ÖVP keine inhaltlichen Änderungen an dem kontroversen Text vorgeschlagen hat. "Es wäre besser, wenn sich das Europäische Parlament zu diesen Fragen gar nicht äußern würde. Es ist weder wünschenswert noch sinnvoll, dass die EU für diese Themen eine Zuständigkeit bekommt", betonte Köstinger heute in Straßburg. Eine Mehrheit von 334 zu 327 EU-Abgeordnete sprachen sich in der Abstimmung für eine alternative Resolution der Europäischen Volkspartei (EVP) aus, die festhält, dass diese Fragen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. "Dies ist ein Sieg der Vernunft", so Köstinger.

Die geplante Resolution, benannt nach der portugiesischen Europaabgeordneten und Berichterstatterin Edite Estrela, stand

heute zur abschließenden Abstimmung. Sie war vom Ausschuss für Frauenrechte und Gleichstellung verfasst worden und befasst sich unter anderem mit Gesundheitsvorsorge, den Rechten von Frauen, freiwilliger Familienplanung und Schwangerschaftsabbrüchen. Im Oktober hatte das Parlament den Bericht zurück an den Ausschuss verwiesen. Substantielle Änderungen blieben aber aus.

