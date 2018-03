Das beliebteste Online-Angebot unter den Verlagsanbietern

styria digital one steigert die Zugriffszahlen im November in der Kategorie Dachangebote auf 4,7 Mio. Unique Clients laut ÖWA Basic

Wien/Graz (OTS) - Die styria digital one (sd one), die digitale Vermarktungs- und Entwicklungsunit der Styria Media Group AG, wächst weiter stark: Gegenüber dem vorvergangenen Monat verbuchte sd one im November als Dachangebot einen Zuwachs von über 200.000 Unique Clients auf 4,7 Mio. Unique Clients. Mit 16,5 Mio. Visits und 92,4 Mio. Page Impressions bietet dieses Dachangebot ein extrem attraktives Umfeld und großes Potential für die Werbekunden.

In der Kategorie Vermarktungsgemeinschaften kommt styria digital one mittlerweile sogar auf eindrucksvolle 8,3 Mio. Unique Clients, 31,5 Mio. Visits und über 702 Mio. Page Impressions.

Seit Oktober weist sd one in zwei Angebotskategorien, nämlich Dachangebote und Vermarktungsgemeinschaften, Zahlen aus. Das Kernportfolio ist nun unter Dachangebote zu finden, darunter finden sich die Styria-eigenen Qualitätsmedien wie diepresse.com, kleinezeitung.at, wirtschaftsblatt.at, ichkoche.at und boerse-express.com sowie das gesamte online Magazinportfolio der Styria Multi Media. Als Vermarktungsgemeinschaft bietet sd one unter anderem mit gofeminin.at und gofeminin.de das reichweitenstärkste Frauenportal im deutschsprachigen Raum an.

"Wir sind stolz, dass die in der ÖWA ausgewiesenen Zahlen seit unserem Start im Juli kontinuierlich weiter steigen. Das zeigt, dass unsere Portale für die User höchst attraktiv sind. Unsere Kunden haben damit Zugang zu einem der stärksten digitalen Werbenetzwerke Österreichs. Wie groß die Zustimmung der Werber ist, zeigt auch die Werbetrends-Studie von Focus. sd one wird von den Mediaentscheidern als attraktivster Vermarkter des Landes gesehen, der die besten Noten bekommt", so Alexis Johann, Geschäftsführer von styria digital one.

