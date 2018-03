Werner Stolarz übernimmt die Leitung im Bereich Produktion und Technik bei W24

Das Wiener Stadtfernsehen hat seinen Produktions- und Technikbereich strategisch ausgebaut und besetzt die Leitung neu.

Wien (OTS) - "W24 ist ein Sender, der nun jederzeit von allen wichtigen Events der Stadt berichtet und sich so zur beliebtesten lokalen Bewegtbild-Informationsquelle Wiens etablieren wird," so Werner Stolarz.

Werner Stolarz (44) blickt mittlerweile auf rund 25 Jahre Medienerfahrung zurück. 1990 zunächst bei "Radio CD International" als Radioredakteur tätig, sammelte Stolarz bereits Mitte der 1990er Jahre seine ersten Fernseherfahrungen bei "Guten Abend RTL-Hessen". Nach Zwischenstationen beim niederösterreichischen Sender Radio RPN, der Wiener Stadtzeitung CITY, FM4 und Radio Wien, begann er ab Herbst 2003 mit dem Aufbau der ProSieben AustriaNews und gehörte später zu den Gründungsmitgliedern des Stadtsenders Puls TV, welcher Juni 2004 on Air ging. Anschließend war er Chef vom Dienst von "Café Puls" und ab Sommer 2007 als Produktionsleiter für den Aufbau von Puls 4 wesentlich mitverantwortlich. Ab Herbst 2010 übernahm er die Leitung aller tagesaktuellen Eigenproduktionen von Puls 4 und entwickelte das Vorabend-Magazin "Guten Abend Österreich". Im Mai 2013 verließ Werner Stolarz Puls 4 und startet nun mit neuem Elan bei W24 durch, wo er seit Oktober den Bereich Produktion und Technik leitet. Die Etablierung eines Live-Reporter-Systems und die Verbesserung der Studioausstattung zählen dabei zu den Kernaufgaben.

"Werner Stolarz vereint für uns all das wonach wir gesucht haben, Erfahrung, Liebe zum Detail und den Willen sich und das Unternehmen immer wieder neu zu erfinden," freut sich W24 Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

