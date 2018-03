Saatgut-Chefverhandlerin der S&D will Zurückverweisung in die EU-Kommission

SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach erfreut über breite Unterstützung

Wien (OTS/SK) - Morgen, Mittwoch, um 12 Uhr endet im EU-Parlament die Frist für Änderungsanträge zur umstrittenen EU-Saatgutverordnung. Die SPÖ-Europaabgeordnete hat in ihrer Funktion als Cheverhandlerin der sozialdemokratischen Fraktion an erster Stelle einen Antrag auf Zurückverweisung in die EU-Kommission gestellt. "Die Verordnung in der jetzigen Form ist unausgegoren und berücksichtigt zu sehr die Anliegen der großen Konzerne. Der Unmut der Bürgerinnen und Bürger ist daher verständlich", so Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Kadenbach ist erfreut über die breite Unterstützung ihres Anliegens. "Sogar von konservativer Seite, die sich immer wieder für die Interessen der Agrarindustrie stark machte, gibt es jetzt Zustimmung zur sozialdemokratischen Linie. Das stimmt mich optimistisch, dass eine Zurückverweisung gelingen kann." **** (Schluss) bj

