Menschenrechte - Heute!

Straßburg (OTS) - Besonders heute, am internationalen Tag der Menschenrechte, sollte man sich wieder einmal bewusst machen, dass die Einhaltung dieser Rechte auch in der heutigen Zeit noch immer nicht selbstverständlich ist, obgleich jeder Mensch Anspruch auf sie hat. Menschenrechtsverletzungen treten in den unterschiedlichsten Formen auf: Zwangsheirat, Zensur, Kinderarbeit oder in den Folgen von Rassismus und Diskriminierung, um nur einige Beispiele zu nennen.

"Vor allem seit dem Bekanntwerden des aktuellsten Verstoßes gegen das Sklavereigesetz in England muss jedoch klar sein, dass es nach wie vor Menschenrechtsverletzungen gibt, sie passieren vor unseren Augen, im eigenen Land ebenso wie im Rest der Welt.

Es stimmt mich sehr nachdenklich, zu sehen, wie in manchen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union tagtäglich Verletzungen der Menschenrechte begangen werden - und die Gesellschaft sieht entweder zu oder sie sieht weg. Ich fordere Sie auf, wenn Sie Menschenrechtsverletzungen sehen, dass Sie sich mutig darauf zu bewegen und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten diesen Vorgängen Einhalt gebieten. Dies betrifft auch und besonders die viel zu oft tolerierte, meist äußerst subtile Gewalt an Frauen und Kindern. Ein Gespräch kann oft schon ausreichen, Menschen zu helfen, das ist in jedem Fall ein Anfang", bemerkt MdEP Angelika Werthmann.

Maßnahmen gegen solche Vergehen sollten in keinem Fall gewaltsamer Natur sein. Menschenrechtsverletzungen können im Kleinen wie im Großen geschehen.

Nelson Mandela, kürzlich verstorbener Friedensnobelpreisträger ist ein Vorbild dafür, dass jeder und jede einen Beitrag leisten kann, unser Miteinander besser und gerechter zu gestalten.

