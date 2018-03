Weidenholzer: EU-Parlament ebnet den Weg für mehr Rechte bei Cloud Computing

SPÖ-Europaabgeordneter arbeitete an Verankerung von Netzneutralität und Datenschutz in der "Wolke"

Wien (OTS/SK) - Beim Bericht über die Strategie zu Cloud Computing in Europa wurde im Plenum des EU-Parlaments in Straßburg soeben der Weg für bessere Rechte der Nutzerinnen und Nutzer freigemacht. SPÖ-Europaabgeordneter Josef Weidenholzer konnte als Chefverhandler der S&D-Fraktion bei diesem Dossier einen wesentlichen Fortschritt erzielen. "Europa hat eine gemeinsame Vorgehensweise zu Cloud Computing bisher verschlafen. Die Daten-Wolke, bisher vor allem von US-amerikanischen Anbietern bekannt, bietet enorme Chancen für die europäische Wirtschaft. Wichtig sind jedoch ein koordiniertes Vorgehen und faire Rahmenbedingungen für Anbieter und Nutzer", so Weidenholzer, Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Derzeit gibt es EU-weit noch eine Reihe von Problemen: Einerseits geben die IT-Konzerne den Ton an, alternative Anbieter haben kaum eine Chance. Gleichzeitig wird der Schutz der Daten in der Cloud kaum gewährleistet. Verpflichtende gesetzliche Vorgaben zu Cloud Computing in Europa sind daher längst überfällig, die von der EU-Kommission 2012 vorgelegte Strategie war zu wenig ausgereift.

Weidenholzer konnte zu zentralen Problembereichen konkrete Lösungen erarbeiten. "Netzneutralität und Internet ist als Grundrecht für alle EuropäerInnen Voraussetzung für Cloud Computing. Der Wechsel zu anderen Anbietern sollte für Verbraucher kostenfrei und ohne Datenverlust jederzeit möglich sein. Außerdem sind höchste Datenschutzstandards in der Cloud einzuhalten - auch US-Anbieter müssen europäische Standards respektieren", nennt Weidenholzer einige Punkte.

Der SPÖ-Europaabgeordnete brachte sich vor allem beim Datenschutz stark ein. "Ein von mir erarbeiteter und angenommener Antrag sieht etwa vor, dass Anbieter von Cloud-Diensten in Fällen, in denen sie durch Urteile von Gerichten oder Entscheidungen von Verwaltungsbehörden eines Drittstaates zur Offenlegung von personenbezogenen Daten europäischer Bürger aufgefordert werden, unverzüglich die zuständige Datenschutzbehörde benachrichtigen und von ihr die Übertragung der Daten genehmigen lassen müssen", so Weidenholzer. Damit sollen Datenweitergaben von Europa beispielsweise an die USA oder Russland rechtlich erschwert werden. (Schluss) bj

