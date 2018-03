Brauner: Sicher kein Verkauf kommunaler Unternehmen in Wien

Wien (OTS) - Zur heutigen Aussendung der Wiener FPÖ stellt Vizebürgermeisterin Renate Brauner fest: "Das ständige Wiederholen unwahrer Behauptungen macht diese auch nicht wahrer. Die Stadt Wien denkt nicht daran, ihre kommunalen Unternehmen zu veräußern. Derartige Äußerungen haben nur einen Zweck, nämlich jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich Tag für Tag mit ganzer Kraft für die Wienerinnen und Wiener einsetzen, zu verunsichern." Brauner erinnert auch an die Zeit der Regierungsbeteiligung der FPÖ, in der diese den Verkauf von Staatseigentum zur ideologischen Frage schlechthin gemacht hat: "Als Privatisiererpartei hat sie in der Blauschwarzen Koalition ab dem Jahr 2000 ohne Rücksicht auf Verluste das Familiensilber der Republik zu Geld gemacht. Dies zu verdrängen und der Stadt Wien, die immer zu ihren kommunalen Unternehmen gestanden ist, immer wieder vorzuwerfen, sie wolle ihre Unternehmen verkaufen, ist schäbig und unglaubwürdig", so Brauner weiter. Brauner betont als Präsidentin des Verbands der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs auch die positive Rolle öffentlicher Unternehmen in der Wirtschaftskrise. Denn durch ihre kontinuierlichen Investitionen sind diese ein Garant dafür, dass Wien auch in der Zukunft attraktiv bleibt, sowohl für den Wirtschaftsstandort, als auch für die Wienerinnen und Wiener.

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Pay

Mediensprecher Vbgmin Renate Brauner

Telefon: +43(0)1/4000-81845

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at