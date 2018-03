Ehrung für ehemalige Generalsekretäre des Rats der Gemeinden und Regionen Europas

Wien (OTS) - Gestern, am 9. Dezember 2013, überreichte Bürgermeister Michael Häupl im Rahmen der Donauraum-Konferenz im Wiener Rathaus Elisabeth Gateau und Jeremy Smith, ehemalige Generalsekretärin/ehem. Generalsekretär des Rats der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

Die im Jahr 1990 zum ersten Mal gewählte RGRE-Generalsekretärin Elisabeth Gateau hatte diese Position bis ins Jahr 2002 inne. In dieser Funktion unterstütze sie maßgeblich die Aktivitäten des österreichischen Städtebundes im Rahmen des LOGON-Projektes. Dieses Projekt hatte das Ziel, die Städte- und Kommunalverbände der damaligen Kandidatenländer bei den EU-Beitrittsverhandlungen zu begleiten und die lokalen Gebietskörperschaften auf die EU-Mitgliedschaft vorzubereiten. Diese bedeutende Initiative war auch einer der Schwerpunkte bei der Südost-Konferenz des Städtebundes im Jahr 2005 in Wien.

Jeremy Smith hatte in seiner Funktion als Generalsekretär des RGRE von 2002 bis 2009 maßgeblich das Zustandekommen der Charta für die kommunalen öffentlichen Dienstleistungen, die im Wesentlichen aus seiner Feder stammt und 2009 veröffentlicht wurde, bewirkt. Ein besonderes Anliegen war ihm die Unterstützung der Verbände in den Osteuropäischen und Südosteuropäischen Ländern, was unter anderem auch durch seine aktive Rolle bei den beiden Konferenzen in Wien in den Jahren 2005 und 2008 zur Geltung kam.

Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) ist eine europaweite Organisation der kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften. Bürgermeister Michael Häupl, zwischen 2004 und 2010 Präsident des RGRE, betonte, dass "der RGRE heute eine starke Stimme für die 150.000 kommunalen Gebietskörperschaften in ganz Europa ist und sich durch positives Lobbying für Städte und Gemeinden gegenüber den EU-Institutionen einsetzt." Die Geehrten hätten durch ihr großes Engagement, ihr diplomatisches Geschick und ihren Einsatz für kommunale und regionale Anliegen wesentlich dazu beigetragen, dass der RGRE heute ein anerkannter Partner der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments ist.

