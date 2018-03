SLAM ALTERNATIVE MUSIC MAGAZINE #71 ab 11.12. am Kiosk, inkl. 14 Track gratis CD!

Wien (OTS) - SLAM #71 mit: JENNIFER ROSTOCK, IMPERIAL STATE ELECTRIC, AFI, A PERFECT CIRCLE, BILLIE JOE ARMSTRONG, BEASTMILK, FIVE FINGER DEATH PUNCH, IN SOLITUDE, EAT THE GUN, LEGION OF THE DAMNED und viele mehr

Das frohe Fest jetzt noch fröhlicher mit SLAM #71!

Unglaublich! Bevor die mächtigen JENNIFER ROSTOCK ihr neuestes Album "Schlaflos" im Januar veröffentlichen werden, verraten sie in der exklusiven SLAM Coverstory, wie viel Blut, Schweiß und Tränen dafür geflossen sind. Der wilde Haufen um die schwerstens tätowierte Frontlady Jennifer Weist gab sich ganz handzahm und plauderte über das eine oder andere prägende Erlebnis in der Bandgeschichte. Usedom forever!

Aber auch der Co-Headliner der aktuellen Ausgabe ist nicht von schlechten Eltern: Niemand Geringerer als Nicke Andersson (THE HELLACOPTERS, ENTOMBED) blickt streng aber siegessicher vom Cover. Umrundet wird er von seinen virtuosen Bandkollegen von IMPERIAL STATE ELECTRIC, die soeben ihr Rockfeuerwerk "Reptile Brain Music" abgeschossen haben.

BILLIE JOE ARMSTRONG erzählt uns wie es zur Zusammenarbeit mit der Chanteuse NORAH JONES gekommen ist und der stets in feinsten Zwirn gewandete Davey Havok plaudert über das neue AFI-Album "Burials". Aber auch die härtere Fraktion kommt nicht zu kurz: Mit IN SOLITUDE (deren Songwriter einen Ausflug in die Geschichte von BLACK SABBATH macht), ICED EARTH, FIVE FINGER DEATH PUNCH, EAT THE GUN, CORRECTIONS HOUSE, LEGION OF THE DAMNED und OBLITERATION bringen wir jede unterkühlte Hütte zum Dampfen.

In gleich zwei History Channels beleuchten wir dieses Mal die Welten von A PERFECT CIRCLE und ROCKET FROM THE CRYPT.

Einen Überblick über die coolsten Vinyl-Neuerscheinungen und Sammlerstücke gibt unsere feine VINYL FANTASY Rubrik, Film-, Buch-, Comic- und Technikliebhaber werden in den dementsprechenden Rubriken wieder mehr als fündig werden und falls nicht: Unsere gigantische Weihnachtsverlosung wartet mit vielen Geschenken und Ideen auf.

SLAM ALTERNATIVE MUSIC MAGAZINE #71 - ab 11.12.2013 überall am Kiosk erhältlich

Wo SLAM in eurer Nähe erhältlich ist, könnt ihr auch bequem auf www.pressekaufen.de überprüfen - einfach eure Adresse und SLAM in der Suche eingeben.

www.slam-zine.de

www.facebook.com/SLAMAlternativeMusicMagazine - LIKEN und immer topinformiert sein!

Interviews, Storys, Reviews und CD-Tracks gibt es diesmal von:

AC ANGRY +++ AFI +++ ANACONDAS +++ ANDI DERIS AND THE BAD BANKERS +++ ANTLERED MAN +++ A PERFECT CIRCLE +++ BEASTMILK +++ BETZEFER +++ BILLIE JOE ARMSTRONG & NORAH JONES +++ BUT WE TRY IT +++ CELESTE +++ CLOSE YOUR EYES +++ CORRECTIONS HOUSE +++ DARKHAUS +++ EAT THE GUN

+++ FIVE FINGER DEATH PUNCH +++ ICED EARTH +++ IMPERIAL STATE ELECTRIC +++ JENNIFER ROSTOCK +++ LEGION OF THE DAMNED +++ LESS THAN JAKE +++ MATT PRYOR +++ MEDEIA +++ MIDLAKE +++ NAMI +++ NEUROTIC NOVEMBER +++ OBLITERATION +++ ORANSSI PAZUZU +++ PLASTIC SURGERY DISASTER +++ PRO-PAIN +++ PROTEST THE HERO +++ RHAPSODY OF FIRE +++

RUMMELSNUFF +++ SAFFRONKEIRA +++ SAMSARA BLUES EXPERIMENT +++ SEEKER +++ SHEARWATER +++ SILENT FORCE +++ TABERAH +++ THEATER OF THE ABSURD +++ THE BANDGEEK MAFIA +++ THE BUILDING +++ THE DIRTY HEADS +++ THE KVB +++ THE SKY WE SCRAPE +++ THE TIPS +++ UNDERTOW +++ VIBRAVOID

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Sulzbacher/Chefredakteur

SLAM Media GmbH

Mollardgasse 85a/2/75

1060 Wien/Österreich

Tel: +43 (0) 1 2080829-17

Fax: +43 (0) 1 2080829-19

E-Mail: thomas @ slam-zine.com

www.slam-zine.de

www.facebook.com/SLAMAlternativeMusicMagazine