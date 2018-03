ÖH zum Internationalen Tag der Menschenrechte

Kritik an Menschenrechtsverletzungen in Österreich

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) nimmt den heutigen Internationalen Tag der Menschenrechte zum Anlass, um auf die nach wie vor bestehende Menschenrechtsverletzungen in Österreich sowie auf die Rolle von Hochschulen in dieser Gesellschaft hinzuweisen. Viktoria Spielmann vom Vorsitzteam der ÖH: "Gerade weil sich an Hochschulen gesellschaftliche Verhältnisse und damit auch ihre Probleme wiederspiegeln ist es wichtig, dass Hochschulen sich mit der Würde von Menschen und mit den universellen Rechten eines jeden einzelnen Menschen auseinandersetzen." Die ÖH nimmt aber nicht nur die Hochschulen in die Pflicht. "Egal ob das die Bildung, die Mobilität einer einzelnen Person betrifft oder sein Recht auf Nahrung und ein Dach über dem Kopf, wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass Menschenrechte gewahrt werden", wünscht sich Spielmann: "Auch die österreichische Bundesregierung muss sich nicht nur in ihrem eigenen Umgang mit Menschen ändern, sondern die Einhaltung von Menschenrechten auf internationaler Ebene einfordern."

Vor wenigen Tagen hat das UN-Komitee für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte dem österreichischen Staat Mängel bei der Einhaltung von Menschenrechten konstatiert. "In Österreich werden seit Jahren Menschenrechte immer öfter mit Füßen getreten", hält Viktoria Spielmann fest: "Vor allem in der Asylgesetzgebung." Eines der größten Probleme in Österreich ist Spielmann zufolge das Arbeitsverbot für Asylwerber_innen. "Dieses Verbot muss aufgehoben werden", drängt die Studierendenvertreterin: "Es ist nicht mit der Menschenrechtskonvention vereinbar. Hier ist die Regierung zum Handeln aufgefordert." Die ÖH schließt sich auch der Kritik im Jahresbericht von Amnesty International an. Amnesty fordert unter anderem einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus. Die Bundesregierung weigert sich, diesen auszuarbeiten. "Klar ist für uns auch die Forderung nach einem Ende jeglicher Diskriminierung, egal ob es Rassismus, Sexismus oder Homophobie ist, Mensch ist Mensch und jeder Mensch muss dieselben Rechte haben", fordert Spielmann.

Menschenrechte gehen alle an, sie sollen Möglichkeiten schaffen so frei wie möglich über das eigene Leben zu entscheiden. Deshalb ruft die ÖH Studierende dazu auf, Menschenrechte als Thema sichtbar zu machen und an der Kundgebung (Asyl in Not) um 17:00 vor dem Haus der EU (Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) oder anderen Aktionen teilzunehmen.

