Jetzt müssen den Worten Taten folgen: Familienbeihilfe erhöhen, Kinderbetreuung ausbauen!

Kinderfreunde rufen zur gemeinsamen Unterschriftenaktion auf

Wien (OTS) - Positiv bewerten die Österreichischen Kinderfreunde kolportierte Entwicklungen bei den Regierungsverhandlungen. "Es sieht so aus, als würden unsere Forderungen Früchte tragen", freut sich Jürgen Czernohorszky, Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Kinderfreunde über Meldungen, die Anhebung der Familienbeihilfe sei für die VerhandlerInnen vorstellbar. "Nur:", insistiert Czernohorszky, "jetzt müssen den Worten Taten folgen".

Deshalb starten die Kinderfreunde gemeinsam mit allen im Familienpolitischen Beirat vertretenen Familienorganisationen eine Unterschriftenaktion. Unter www.familienbeihilfeanheben.at kann die Forderung an die Bundesregierung "Familienbeihilfe sofort anheben!" unterzeichnet werden. Über die Anhebung der Familienbeihilfe hinaus fordern die InitiatorInnen der Aktion eine Wertsicherung: "Preise, Mieten und damit Lebenserhaltungskosten für Familien steigen ständig - die Familienleistungen müssen der Inflation angepasst werden", ist Czernohorszky überzeugt.

Bereits im November haben die Familienorganisationen öffentlich ihre Forderungen formuliert, die sie auch zu Beginn der Verhandlungen an die Regierungsverhandelnden übermittelten. Diese beinhalten neben einer Anhebung und Valorisierung der Familienleistungen auch eine Stärkung der Vertretung von Familien im politischen Prozess sowie den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen und ein Bundesrahmengesetz für Kinderbetreuungseinrichtungen. Die letztgenannten Punkte sind den Österreichischen Kinderfreunden besonders wichtig: "Damit Eltern Beruf und Familie vereinbaren können, braucht es den flächendeckenden Ausbau an Kindergarten und -krippenplätzen", fordert Czernohorszky. Hier herrsche noch großer Nachholbedarf: Gerade abseits der Ballungsräume sei die Versorgung schlecht, und in einigen Bundesländern seien die Öffnungs- und Schließzeiten völlig jenseits der Bedürfnisse berufstätiger Eltern. "Ein weiterer Ausbau und die Festschreibung von Mindestkriterien für Qualität und Quantität sind daher das Gebot der Stunde", meint Czernohorszky abschließend. Die geforderte Anhebung der Familienbeihilfe dürfe daher keinesfalls auf Kosten der Kinderbetreuung passieren.

