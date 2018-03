"House of Cards" Staffel 2 exklusiv auf Sky

Komplette zweite Staffel parallel zum US-Start ab 14. Februar in der englischen Originalfassung auf Sky Go und Sky Anytime

Wien (OTS) - Alle 13 neuen Episoden der hoch gelobten Dramaserie "House of Cards" stehen ab 14. Februar in der Originalfassung über Sky Go im Web, auf dem iPad, iPhone, iPod touch und der Xbox 360 als Boxset auf Abruf bereit. Einen Tag später gibt es die komplette zweite Staffel auch auf Sky Anytime, empfangbar über den Sky+ HD-Festplattenreceiver. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab 3. März, montags, 21.00 Uhr, auf Sky Atlantic HD, wahlweise in der deutschen Synchronisation und im Originalton. Darüber hinaus ist auch die erste Staffel der packenden Politserie über Sky Go und Sky Anytime verfügbar.

Über "House of Cards":

Politik als finster-faszinierende Schachpartie: Autor Beau Willimon liefert mit seiner raffinierten Dramaserie einen bitteren Kommentar zum realen Politikbetrieb Washingtons, in dem es kaum noch um Ideen und Ideale geht, sondern darum, der Gegenseite maximalen Schaden zuzufügen. In Kevin Spacey fanden die Serienmacher die ideale Besetzung: Der zweifache Oscargewinner liefert als zynisch-abgekochter Politiker mit absolutem Willen zur Macht eine hypnotisierende Performance ab. An seiner Seite überrascht Robin Wright als eine moderne Lady Macbeth, die ihren Mann zum Äußersten treibt und selbst über Leichen gehen würde. Beide wurden für ihre Rollen als Beste Hauptdarsteller in einer Dramaserie für einen Primetime-Emmy nominiert, dreimal wurde die Serie mit dem Emmy ausgezeichnet: für Outstanding Cinematography einer Dramaserie, Beste Cast einer Dramaserie sowie für die beste Regie einer Dramaserie.

Über Staffel 2 (Achtung Spoiler):

Francis Underwood (Kevin Spacey) ist es gelungen, seinen Rivalen, den Multimilliardär und Atomkraftwerk-Besitzer Raymond Tusk (Gerald McRaney), in ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis zu verstricken und scheint sich damit den Weg zum ersehnten Posten des Vize-Präsidenten der USA freigeschaufelt zu haben. Unterdessen verfolgen seine Ex-Geliebte Zoe Barnes (Kate Mara) und ihre Kollegen Janine Skorsky (Constance Zimmer) und Lucas Goodwin (Sebastian Arcelus) Hinweise auf eine Verstrickung Underwoods in den Tod von Peter Russo. Und Underwoods Ehefrau Claire (Robin Wright) sieht sich mit dem Rachfeldzug ihrer ehemaligen, schwangeren Mitarbeiterin Gillian Cole (Sandrine Holt) konfrontiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sky.at/SkyAtlanticHD sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.

Über Sky Österreich

Sky Österreich ist ein 100% Tochterunternehmen von Sky Deutschland, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit über 3,5 Millionen Kunden. Sky bietet Live-Sport, aktuelle Filme, preisgekrönte Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können bis zu 80 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Mayr

Senior Manager Program Communications

Tel.: 01/88021-2105

judith.mayr @ sky.at

www.sky.at