WEIHNACHTEN WIE WIR. - Programmhighlights der ORF-Landesstudios und der ORF-TV-Unterhaltung

Wien (OTS) - Weihnachtliches Quizvergnügen, starbesetzte Shows, österreichisches Brauchtum und Wissenswertes aus den Bundesländern -ORF 2 präsentiert 2013 zu den Weihnachtsfeiertagen ein ebenso beschwingt musikalisches wie traditionell besinnliches Programm.

Weihnachtliche Showhighlights ...

Weihnachtliches Quizvergnügen, eine musikalische Weihnachtsreise und ein Hit-Feuerwerk - am Montag, dem 23. Dezember, gibt Armin Assinger seinen Kandidatinnen und Kandidaten in zwei weihnachtlichen Spezialausgaben der "Millionenshow" die Chance, mit viel Wissen und gezieltem Einsatz der Joker bis zu eine Million Euro zu gewinnen. Am 24. Dezember heißt es "Heiliger Abend mit Carmen Nebel": Die Entertainerin lädt gemeinsam mit ihren Gästen - darunter Hansi Hinterseer, Johnny Logan, Kevin Pabst und die jungen Tenöre, Eva Lind, Lena Valaitis, Isabel Varell und Ella Endlich - zu einer musikalischen Weihnachtsreise um die ganze Welt. Im Anschluss lädt Alfons Haider im Rahmen von "Licht ins Dunkel" prominente Gäste zu seiner "Starweihnacht". Starpower ist auch am Christtag mit der "Helene Fischer Show" garantiert: In ihrer ersten eigenen Show präsentiert der Superstar des Schlagers gemeinsam mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern ein Feuerwerk an Illusionen, Akrobatik, Gesang und Tanz.

Für einen beschwingten Rutsch ins neue Jahr sorgen einmal mehr Andy Borg und seine Gäste am 31. Dezember beim "Silvesterstadl". Live in Klagenfurt präsentiert der Moderator seinen vierstündigen Showmarathon mit Gästen wie Ross Antony, Linda Hesse, Marc Pircher, den jungen Zillertalern, den "Große Chance"-Finalisten Dance Industry, die 3 Z'widern, Tony Marshall, dem Marinechor der Schwarzmeerflotte, den Edlseern, den CubaBoarischen, Meilenstein und Sandra Ledermann. Außerdem gehen wieder Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ins Rennen um den "Stadlstern" 2013".

... österreichisches Brauchtum ...

"A himmlische Zeit - Zwischen Martini und Liachtmess" steht am 21. Dezember im Mittelpunkt der gleichnamigen "Unterwegs in Österreich"-Doku. Bei "Magische Weihnachten" dreht sich am vierten Adventsonntag, dem 22. Dezember, alles um Tiroler Krippen und am 29. Dezember steht ein Spaziergang am Mieminger Plateau auf dem Programm. Am 25. Dezember begrüßt Zabine Kapfinger bereits zum vierten Mal zu ihrer "Tiroler Bergweihnacht", diesmal aus dem Alpbachtal. Zabine besucht unter anderem eine Bergbäuerin, ist beim Perchtenlauf in Breitenbach dabei und trifft Einheimische zum gemeinsamen Musizieren. Für zünftige Unterhaltung sorgt sowohl am Stephani- als auch am Dreikönigstag der "Feiertagsfrühschoppen" - beide Sendungen kommen von der Areitalm in Zell am See. "Raunachtgeschichten - Bräuche, Mythen und Legenden aus dem niederösterreichischen Alpenvorland" führen am 29. Dezember in die Welt uralter Geschichten und Überlieferungen.

... Wissenswertes aus den ORF-Landesstudios ...

"Erlebnis Österreich" nimmt sich zu Weihnachten gleich dreimal spannender Themen an: In "Ein Dickkopf kommt selten allein" (22. Dezember) steht ein Kärntner Dorf im Mittelpunkt, dessen Bewohner sich mit Erfolg gegen Billigprodukte zur Wehr setzen. Filmemacher und Hobbypilot Teddy Podgorski präsentiert am 29. Dezember den "Himmel über Wien" und damit 100 Jahre Motorflug in der Bundeshauptstadt. Um "Die Magie der Unterwelt - Niederösterreichs unsichtbare Plätze" geht es am 5. Dezember, wenn die Doku mysteriösen Erdställen und unterirdischen Fluchtgängen folgt. Die Ausgaben von "Österreich-Bild" kommen zu Weihnachten aus Vorarlberg (22. Dezember), Tirol (29. Dezember) und der Steiermark (5. Jänner) mit selbsterklärenden Titeln: "Zukunftsmärkte - Hightech für die Welt von morgen", "Tirols brennende Leidenschaft - Schnaps" bzw. "Darf ich bitten? So tanzt die Steiermark". In der "Unterwegs in Österreich"-Doku "Das blaue Handwerk" geht es schließlich am 4. Jänner um die Kunst des Blaudrucks im burgenländischen Steinberg-Dörfl.

... rot-weiß-rote Kulinarik ...

"Aufgetischt" führt das Publikum am 26. Dezember in den "Bregenzerwald", am Neujahrstag, dem 1. Jänner, geht die kulinarische Reise ins Pöllautal in der Oststeiermark und am Dreikönigstag, dem 6. Jänner, begibt sich die ORF-Reihe auf eine kulinarische Entdeckungsreise entlang der Zweierlinie, wenn ein Besuch in "Wien" auf dem Programm steht. Noch mehr Köstlichkeiten gibt es bei "Frisch gekocht" mit Andi und Alex: Am 23. Dezember präsentieren sie ein weihnachtliches Festtagsbüffet und am 27. und am 30. Dezember zeigen die beiden Starköche die passenden Gerichte für die Silvesterparty.

Die angeführten Highlights von ORF 2 in chronologischer Reihenfolge:

Samstag, 21. Dezember, 16.30 Uhr

Unterwegs in Österreich: A himmlische Zeit - Zwischen Martini und Liachtmess

Sonntag, 22. Dezember, 16.05 Uhr

Magische Weihnachten - Tiroler Krippen

Sonntag, 22. Dezember, 16.30 Uhr

Erlebnis Österreich: Ein Dickkopf kommt selten alleine

Sonntag, 22. Dezember, 18.25 Uhr

Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Zukunftsmärkte -Hightech für die Welt von morgen

Montag, 23. Dezember, 20.15 Uhr

Die Weihnachts-Millionenshow

Dienstag, 24. Dezember, 20.15 Uhr

Heiliger Abend mit Carmen Nebel

Dienstag, 24. Dezember, 22.30 Uhr

"Starweihnacht mit Alfons Haider" im Rahmen von "Licht ins Dunkel"

Mittwoch, 25. Dezember, 17.55 Uhr

Tiroler Bergweihnacht

Mittwoch, 25. Dezember, 20.15 Uhr

Die Helene Fischer Show

Mittwoch, 26. Dezember, 12.00 Uhr

Stefani-Frühschoppen

Donnerstag, 26. Dezember, 18.00 Uhr

Aufgetischt im Bregenzerwald

Sonntag, 29. Dezember, 16.05 Uhr

Magische Weihnachten - Tiroler Winterspaziergänge

Sonntag, 29. Dezember, 16.30 Uhr

Erlebnis Österreich: Der Himmel über Wien

Sonntag, 29. Dezember, 17.05 Uhr

Raunachtgeschichten

Sonntag, 29. Dezember, 18.25 Uhr

Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Tirols brennende Leidenschaft - Schnaps

Dienstag, 31. Dezember, 20.15 Uhr

"Silvesterstadl" live aus Klagenfurt

Mittwoch, 1. Jänner, 18.05 Uhr

Aufgetischt im Pöllautal

Samstag, 4. Jänner, 16.30 Uhr

Unterwegs in Österreich: Das blaue Handwerk

Sonntag, 5. Jänner, 16.30 Uhr

Erlebnis Österreich: Die Magie der Unterwelt - Niederösterreichs unsichtbare Plätze

Sonntag, 5. Jänner, 18.25 Uhr

Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark: Darf ich bitten? So tanzt die Steiermark

Montag, 6. Jänner, 12.00 Uhr

Dreikönigsfrühschoppen

Montag, 6. Jänner, 18.05 Uhr

Aufgetischt in Wien

