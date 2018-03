ORF III am Mittwoch: "treffpunkt.medizin" über Bewegungstherapie, Anthony Quinn und Gregory Peck in "Die Kanonen von Navarone"

Außerdem: "kreuz und quer" über Traum vom alternativen Leben und Arik Brauers Jugend in Wien

Wirtschaftskrisen und Kapitalismusfrust steigern erneut die Sehnsucht nach einem spirituellen, bewussteren Leben, wieder mehr Menschen wollen alternative Lebensstile wagen: Am Mittwoch, dem 11. Dezember 2013, geht "kreuz und quer" um 20.15 Uhr einem sozialen Experiment auf die Spur und beleuchtet in "Eine andere Welt ist möglich" die indische Aussteigerstadt Auroville. Um 21.00 Uhr folgt in "kreuz und quer" das Künstlerporträt "Arik Brauer. Eine Jugend in Wien". "treffpunkt.medizin" widmet sich um 22.00 Uhr dem Thema "Bewegung als Schmerztherapie: Mobilität und Muskelaufbau" und warnt vor dem ungesunden Bewegungsmangel in unserer Gesellschaft. Um 22.35 Uhr präsentiert die ORF-III-"kult.film"-Reihe dann "Die Kanonen von Navarone", einen US-Kriegsfilmklassiker aus dem Jahr 1960.

Die Sendungen im Überblick:

"kreuz und quer: Eine andere Welt ist möglich" (20.15 Uhr) und "Arik Brauer. Eine Jugend in Wien" (21.00 Uhr)

"kreuz und quer" widmet sich mit der Dokumentation "Eine andere Welt ist möglich" dem Traum einer Welt, in der spirituelle Bedürfnisse wichtiger sind als materieller Wohlstand. In der indischen Stadt Auroville leben 2.500 Menschen aus 45 Nationen. Vor allem der Versuch, ohne Geld und ökologischer zu leben, macht Auroville für viele Menschen attraktiv. Die Dokumentation geht den Fragen nach, ob sich das Ideal einer alternativen Gesellschaft tatsächlich durchhalten lässt, und wie solche sozialen Experimente einzuordnen sind.

In Helene Maimanns Dokumentation "Arik Brauer. Eine Jugend in Wien" erinnert sich der Maler, Musiker, Architekt, Bildhauer, Bühnenmensch und leidenschaftliche Geschichtenerzähler an die Zeit, die ein Leben lang Inspiration und fester Bezugspunkt gewesen ist. An der Seite Brauers erzählen seine Frau Naomi, seine Töchter Timna und Ruth, seine Enkelin Jasmin und zwei seiner engsten Freunde: der Schauspieler und Regisseur Otto Schenk und der Tibetologe Ernst Steinkellner.

"treffpunkt.medizin: Bewegung als Schmerztherapie: Mobilität und Muskelaufbau" (22.00 Uhr)

Die aktuelle Ausgabe von "treffpunkt.medizin" beschäftigt sich mit "Bewegung als Schmerztherapie: Mobilität und Muskelaufbau". Gesundheitsexperten warnen davor, dass große Teile unserer Gesellschaft an Bewegungsmangel leiden. Verkrümmungen der Wirbelsäule, Muskel- oder Sehnenverkürzungen und in der Folge Schmerzen sind die Folge. Nun geht der Trend hin zu einem Verfahren, das eben nicht auf Schonung und Stillhalten setzt, sondern - im Gegenteil - auf gezielte Bewegung. "treffpunkt medizin" berichtet auch über andere Schmerztherapien wie Kältekammern und Hitzebehandlungen. Zu Wort kommen u. a. Dr. Christoph Wegeler (Sportmediziner); Dr. Hans Georg Kress (Intensivmediziner, Anästhesist) und Dr. Elisabeth Preisinger (Physikalische Medizin u. Allgemeine Rehabilitation, Rheumatologie).

"kult.film" mit Klassiker des Kriegsfilmgenres: "Die Kanonen von Navarone" mit Anthony Quinn und Gregory Peck (22.35 Uhr)

Die ORF-III-"kult.film"-Reihe zeigt mit dem mehrfach preisgekrönten Film "Die Kanonen von Navarone" aus dem Jahr 1960 einen der genreprägenden Kriegsfilme der vergangenen Jahrzehnte. Anthony Quinn, David Niven und Gregory Peck begeben sich in dem Klassiker von Regisseur J. Lee Thompson, der im Jahr 1943 spielt, auf die griechische Insel Navarone, von der aus eine Durchfahrtsstraße des Mittelmeers kontrolliert werden kann. Es gilt, die Geschütze, die aus einem Bergmassiv herausragen, auszuschalten - eine herausfordernde Mission.

