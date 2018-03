Regner: EPSCO ignoriert Parlamentsentscheid über ausgewogene Besetzung der Aufsichtsräte

SPÖ-Europaabgeordnete kritisiert Ignoranz gegenüber Dossier "Frauen/Männer in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen in Europa"

Wien (OTS/SK) - Bei der gestrigen Sitzung des Rates der EU-SozialministerInnen (EPSCO) in Brüssel wurde nur ein Fortschrittsbericht über die Richtlinie zur ausgewogenen Vertretung von Frauen in Männern in Aufsichtsräten präsentiert. Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Berichterstatterin des EU-Parlaments, kritisiert: "Ich hätte mir erwartet, dass die MinisterInnen zumindest eine inhaltliche Diskussion über die Richtlinie vornehmen. Nachdem das Europäische Parlament mit überwältigender Mehrheit seine Position eingenommen hat, ist das Vorgehen des Rates reine Verzögerungstaktik." Es geht darum, den Qualitätsstandard bei Besetzungen von Aufsichtsratspositionen bei mehr als 5.000 Unternehmen europaweit zu verbessern. "Alle Änderungen des EU-Parlaments liegen vor, die Arbeiten in erster Lesung sind abgeschlossen, jetzt möchte ich zügig die Verhandlungen mit dem Rat aufnehmen", erklärt Regner. **** (Schluss) bj

