Zusammenarbeit der Parlamente auf Landes- und Bundesebene stärken

Zweiter Nationalratspräsident Kopf besucht die Landtage in Salzburg und St. Pölten

Wien (PK) - Karlheinz Kopf, der Zweite Präsident des Nationalrats, besucht am Mittwoch den Salzburger und am Donnerstag den Niederösterreichischen Landtag im Rahmen ihrer jeweiligen Landtagssitzungen. Dies ist nach Vorarlberg und Oberösterreich bereits der dritte bzw. vierte Besuch eines Länderparlaments in der noch kurzen Amtszeit des Präsidenten. Am Rande der Landtagssitzung in Salzburg wird Kopf auch mit Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und Landeshauptmann Wilfried Haslauer zusammentreffen. Auch im Rahmen des Besuchs der Sitzung des Niederösterreichischen Landtages stehen ein Treffen mit Landtagspräsident Hans Penz und den Mitgliedern der Präsidialkonferenz sowie mit Landeshauptmann Erwin Pröll am Programm.

Kopf will im Laufe der nächsten Monate alle neun Landtage besuchen und damit auch "ein bekennendes Zeichen zum föderalistischen Staatsaufbau Österreichs setzen und die Basis für eine gute Zusammenarbeit der Parlamente auf Landes- und Bundesebene stärken." Darüber hinaus möchte der Präsident im Rahmen seiner Besuche mit den Landtagspräsidenten auch über die im Zuge der Regierungsverhandlungen diskutierten Vorschläge einer Demokratiereform und deren Bearbeitung im Rahmen einer parlamentarischen Enquetekommission sprechen. (Schluss) red

