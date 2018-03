Einmaliger Eingriff in Emissionshandel durch Europäisches Parlament fixiert

Wirtschaftskammer kritisiert indirekte Strompreiserhöhung

Wien (OTS/PWK884) - Nach langen Debatten hat das Europäische Parlament heute den Weg für einen einmaligen Eingriff in den Emissionshandel geebnet. "Erklärtes Ziel des Eingriffs ist es, den CO2-Preis und damit auch eine Erhöhung der Strompreise herbeizuführen. Dies liegt im Interesse der Stromversorger, nicht aber der Konsumenten", kritisiert Stephan Schwarzer, Leiter der umweltpolitischen Abteilung in der WKÖ, den Beschluss im Europäischen Parlament. "Auch der Fiskus ist in dieser Diskussion nicht uneigennützig, denn er selbst lukriert die Erlöse aus dem Verkauf der CO2-Emissionsrechte und hat somit ein Interesse an höheren CO2-Preisen. Auf den Stromrechnungen wird dieser Beschluss jedenfalls sichtbar werden", so Schwarzer. "Jeder Euro mehr bei den CO2-Preisen führt direkt zu höheren Strompreisen. Damit können die Stromversorger den Strom teurer verkaufen, ohne dass sich ihre eigentlichen Produktionskosten irgendwie verändert hätten. Wohlgemerkt profitieren auch jene Stromversorger, bei denen gar keine CO2-Kosten anfallen, weil ihr Strom CO2-frei ist. Sie können sich über ein Körberlgeld freuen".

Nach Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten wurde heute eine Formulierung beschlossen, die einen einmaligen Eingriff in das Emissionshandelssystem ermöglicht. Unter außergewöhnlichen Umständen und nach Vorlage einer eingehenden Analyse kann die Versteigerung von maximal 900 Millionen Tonnen Zertifikaten verschoben werden. Gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission, der de facto einen Blanko-Scheck für Eingriffe in die laufende Periode an die EU-Kommission gewesen wäre, konnte aus Sicht der WKÖ der Eingriff zeitlich und im Volumen begrenzt werden, um Verzerrungen im Emissionshandel auf ein Minimum zu reduzieren. Weiters konnte erreicht werden, dass es zu keiner Kürzung der zur Verfügung stehenden Emissionsrechte kommt, sondern nur zur zeitlichen Verschiebung der auszugebenen Kontingente.

"Um das Vertrauen der Betroffenen in das Emissionshandelssystem nicht noch weiter zu beschädigen, sollte klar sein, dass das der einzige Eingriff in die laufende Emissionshandelsperiode bleiben muss", so Schwarzer. "Spielregeln können während eines Spiels nicht andauernd verändert werden, vor allem wenn das Ziel - die gesetzte Emissionsreduktion - erreicht wird und Entscheidungen zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europas getroffen werden." (PM)

