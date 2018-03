Kinderbetreuung - SP-Czernohorsky: "VP-Leeb hat offenbar RH-Kritik am VP-regierten Niederösterreich übersehen!"

Wien bei Kleinkinderplätzen führend in Österreich - dennoch wird weiter massiv ausgebaut

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien hat immer darauf hingewiesen, dass es im Kleinkinderbereich einen hohen Bedarf an Plätzen gibt - deshalb wird auch gerade in diesem Bereich massiv ausgebaut", reagierte heute VP-Gemeinderat Jürgen Czernohorsky auf Aussagen von VP-Leeb. "Derzeit gibt es in Wien für knapp 40 Prozent der Kinder unter drei Jahren einen Platz - das ist ein Spitzenwert unter Österreichs Bundesländern." Wien erreiche damit auch als einziges Bundesland die EU-Vorgabe - das sogenannte "Barcelona-Ziel" - von 33 Prozent. Erst kürzlich habe der Rechnungshof Kritik am VP-regierten Niederösterreich geübt, das lediglich 21,2 Prozent erreicht.

Die Vorgangsweise in Wien bei der Vergabe von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren sei bekannt und werde immer wieder kommuniziert: "Bei Kinder unter drei Jahren werden Eltern, die aufgrund ihres Jobeinstiegs bzw. von Berufstätigkeit einen unmittelbaren Betreuungsbedarf haben, prioritär behandelt", betonte Czernohorsky. "Erst danach können derzeit nicht berufstätige Eltern berücksichtigt werden. Wenn VP-Leeb dazu einen besseren Vorschlag hat, soll sie das bitte sagen." Bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren sei die Situation im Übrigen entspannter, weil es mehr Plätze als Kinder gebe - "natürlich kann dabei aber auch nicht immer der Platz im Wunschkindergarten garantiert werden."

Insgesamt sei es doch überraschend, wie wenig sich VP-Gemeinderätin Leeb mit der Situation in Wien auseinandergesetzt habe. So fließe auch im nächsten Jahr weiteres Geld in den Ausbau von Plätzen, insgesamt investiere Wien 2014 über 677 Mio Euro in die Kinderbetreuung.

