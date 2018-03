Regner zu EU-Rat: Wichtige Einigung zur Verbesserung der Rechte von entsandten Arbeitnehmern

SPÖ-Europaabgeordnete sieht Sozialdemokratie als treibende Kraft

Wien (OTS/SK) - Gestern Abend haben sich die Beschäftigungs- und Sozialminister in Brüssel auf einen Kompromiss geeinigt, wie die Rechte von entsandten Arbeitnehmern besser durchgesetzt werden sollen. Bereits im Juni hatte der Beschäftigungs- und Sozialausschuss im Europaparlament über die sogenannte Durchsetzungs-Richtlinie zur Entsende-Richtlinie abgestimmt. Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner, Mitglied in diesem Ausschuss, ist über die Einigung im Rat erfreut:

"Das ist ein wichtiger Schritt, um die Lage der entsandten Arbeitnehmer in Europa zu verbessern. Sowohl im Europaparlament als auch im Rat war die Sozialdemokratie der Motor, der diese Verbesserungen erst ermöglicht hat." Viele konservative Regierungen und EU-Abgeordnete hätten die Durchsetzungsrichtlinie grundsätzlich nicht gewollt und danach Verbesserungen zu verhindern versucht. "Für einige stand ganz offensichtlich der Gewinn einiger Unternehmer über dem Wohlergehen der Beschäftigten. Dabei geht es hier nicht nur um faire Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern auch um fairen Wettbewerb für jene Unternehmen, die die Vorschriften einhalten", so die Europaparlamentarierin am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Wichtigster Punkt der gestrigen Einigung im Rat war die Regelung über jene Kontrollmaßnahmen, die in den Mitgliedstaaten zur Aufdeckung illegaler Entsendungen angewandt werden können. Eine sogenannte "geschlossene Liste" an Kontrollmaßnahmen konnte verhindert werden. Regner: "Geschlossene Listen hätten die Möglichkeiten der nationalen Aufsichtsbehörden eingeschränkt. Der Rat hat nun einer Regelung zugestimmt, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, effektiv zu kontrollieren und zu sanktionieren." Gleichzeitig wurde aber die Rechtssicherheit der Unternehmen gewahrt, indem die Kontrollmaßnahmen von den Behörden im Vorhinein bekannt gegeben werden müssen.

Ebenso wurde lange über die Bestimmungen über eine Generalunternehmerhaftung verhandelt. Laut der gestrigen Übereinkunft sollen entsandte Arbeitnehmer ausstehende Ansprüche, wie Löhne oder Sozialversicherungsbeiträge, nun nicht nur bei ihrem direkten Arbeitgeber, sondern auch bei dessen Auftraggeber einklagen können, welcher dafür haftet. "Bei beiden Punkten hat sich die sozialdemokratische Fraktion bereits im Europaparlament durchgesetzt. Wäre es nach den Konservativen und Liberalen gegangen, hätten hier sogar Verschlechterungen für die betroffenen Beschäftigten gedroht", erläutert Regner.

Nach der Abstimmung im Ausschuss des Europaparlaments im Juni und der gestrigen Einigung im Rat werden nun die Verhandlungen zwischen Parlament und Rat starten. "Ich hoffe, dass es noch vor den EP-Wahlen im Mai einen gemeinsamen Text geben wird. Denn hier geht es um grundlegende Rechte von Beschäftigten. Eine Verzögerung von womöglich mehreren Monaten können wir uns nicht leisten", die EU-Abgeordnete. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Weinberger, SPÖ-EU-Delegation, Tel.: 0043 1 40110 3612, e-mail: sabine.weinberger @ spoe.at