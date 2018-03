Ein Millionengewinn, ein Millionenpublikum - "Die Millionenshow"

Bis zu 1,433 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und ein Reichweitenrekord bei "Thema"

Wien (OTS) - "Als Kind wollte ich schon Multimillionär werden." Eine Million ist ihm nun zumindest schon einmal sicher - denn Mathias Stockinger ist es gestern, am Montag, dem 9. Dezember 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 gelungen, den Hauptgewinn zu knacken. Insgesamt ist es bereits der siebente Millionengewinn in der Geschichte des ORF-Formats. Doch "Die Millionenshow" machte ihrem Namen auch alle Ehre, was die Zuschauerzahlen betrifft: Bis zu 1,433 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren dabei, als Armin Assinger dem 27-jährigen Niederösterreicher die Fragen aller Fragen gestellt hat. Mit einer durchschnittlichen Reichweite von 1,216 Millionen Seherinnen und Sehern und einem Marktanteil von 41 Prozent konnten die besten Werte seit dem letzten Millionengewinn im September 2006 erzielt werden (alle Sendeplätze, exklusive Prominenten-Ausgabe). Und auch beim jüngeren Publikum war die Sendung ein voller Erfolg: Bei den unter Fünfzigjährigen beträgt der Marktanteil 28 Prozent, ein Topwert seit Februar 2008 (exklusive Prominenten- und Spezialausgabe bester Wert seit 2006).

Topwerte auch bei "Thema"

Einen Reichweitenrekord erzielte allerdings nicht nur "Die Millionenshow", sondern auch "Thema", das sich im Anschluss um 21.10 Uhr dem aktuellen wie auch den früheren "Millionenshow"-Gewinnern widmete: Mit durchschnittlich 800.000 Seherinnen und Sehern ist diese Ausgabe die reichweitenstärkste in diesem Jahr. Der Marktanteil beträgt 28 Prozent. Mit dabei waren bis zu 865.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mathias Stockinger in "heute leben" bei "Stöckl."

Wer noch mehr über den frischgebackenen Millionär erfahren will, hat dazu Gelegenheit: Mathias Stockinger ist am Mittwoch, dem 11. Dezember, um 17.30 Uhr in ORF 2 in "heute leben" und am Donnerstag, dem 12. Dezember, um 23.05 Uhr in ORF 2 bei "Stöckl." zu Gast.

"Die Millionenshow" und "Thema" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand bzw. "Thema" auch als Live-Stream abrufbar.

