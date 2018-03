Haider zu Bankenunion: Europaweiter Rettungsfonds wird strikt abgelehnt

Bankenunion darf nicht zur Vergemeinschaftung von Ausfällen maroder EU-Banken führen

Wien (OTS) - "Die von der EU angestrebte Bankenunion darf keinesfalls dazu führen, dass wir neben Euro-Pleitestaaten jetzt auch noch marode Banken in der EU direkt retten müssen", kommentiert NAbg. Mag. Roman Haider, Mitglied des Budgetausschusses, die derzeitigen Verhandlung über eine EU-Bankenunion. Eine gemeinsame Einlagensicherung sei aus freiheitlicher Sicht ebenso undenkbar wie die Refinanzierung maroder Banken aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM.

"Wir haben von Anfang an vor dem monströsen Konstrukt ESM gewarnt. Mit der direkten Refinanzierung maroder Banken wurde jedoch ein neuer Gipfel der Unverfrorenheit erreicht", kritisiert Haider die Möglichkeit einzelner Banken, ab 2014 direkt Unterstützung aus dem ESM-Fonds zu beantragen, scharf.

Ebenso abzulehnen sei eine gemeinsame europäische Einlagensicherung. Dem Präsident des deutschen Sparkassenverbandes, Georg Fahrenschon, sei zuzustimmen, dass eine europäische Bankenunion nicht als ständiger Griff in die Taschen anderer verstanden werden dürfe. "Über Jahrzehnte haben wir in Österreich stabile Einlagensicherungen aufgebaut, um die Kunden der unterschiedlichen Banken zu schützen. Bei einer europäischen Einlagensicherung wäre das langerworbene Vertrauen der heimischen Bankkunden in die Sicherheit ihrer Guthaben mit einem Schlag verspielt", so Haider.

Ebenso sei ein gemeinsamer europäischer Abwicklungsfonds für Banken abzulehnen. "Nachdem bereits die Schulden maroder Eurostaaten vergemeinschaftet wurden, soll dies jetzt offensichtlich auch mit den Schulden maroder Banken passieren. Das ist eine der größten Geldumverteilungsaktionen der Geschichte", kritisiert Haider die Pläne zur Schuldenverteilung scharf. "Wir Freiheitlichen werden alles tun, um diesen Irrsinn zu stoppen", erklärt Haider abschließend.

