Grüne Leopoldstadt/Lichtenegger: Bezirk beschließt Grüne Forderung nach sozialer Einrichtung am Praterstern

Alkoholverbot "light" von SPÖ und FPÖ dient nur der Selbstberuhigung und löst keine Probleme

Wien (OTS) - Die Grünen Leopoldstadt setzen sich seit Jahren für eine niederschwellige Einrichtung für suchtkranke und obdachlose Menschen am Praterstern ein. In der gestrigen Sondersitzung des Bezirksparlaments wurde diese nun einstimmig beschlossen. "Das ist ein großer Erfolg für die Menschen vor Ort. Die unterschiedlichen sozialen Problemlagen der PratersternbenützerInnnen können durch eine soziale Beratungsstelle verbessert werden", so Uschi Lichtenegger, Klubobfrau der Grünen Leopoldstadt.

"Der Apell an die Händler, freiwillig keinen Alkohol mehr zu verkaufen, wie von SPÖ und FPÖ in Resolutionsanträgen beschlossen, dient nur der Selbstberuhigung und löst keinerlei Probleme. Es ist realitätsfremd anzunehmen, dass sich die Menschen dadurch keinen Alkohol mehr besorgen können. FPÖ und ÖVP wollen mit ihrem Alkoholverbot offensichtlich die Probleme auf die Polizei abwälzen, die die Menschen vor Ort kontrollieren und bestrafen soll. Selbst Polizeioberst Hans Golob meint, dass Passanten selten durch Suchtkranke in Mitleidenschaft gezogen werden, Streitereien würden höchstens untereinander ausgetragen. Hier kann eine Beratungsstelle mit professioneller Sozialarbeit Unterstützung anbieten", so Lichtenegger.

"Die Armut steigt. Die Auswirkungen der Armut werden sichtbarer, auch am Praterstern. Mit Verboten wird das soziale Miteinander nicht geregelt werden können, sondern führt nur zu Vertreibungen. Der Praterstern ist ein stark frequentierter Bahnhof und so wie viele andere Bahnhäfe auch bevorzugter Aufenthalt für suchtkranke Menschen, denen andere Orte nicht offen stehen. Der Praterstern braucht eine niederschwellige Anlaufstelle in der Nähe, wo es einen Tagesaufenthalt für Betroffene sowie professionelle Betreuung gibt", betont Lichtenegger. Die soziale Einrichtung soll Grundversorgung, Information, Beratung, streetwork und Betreuung umfassen sowie zur Vermittlung eines Schlaf- bzw. Wohnplatzes beitragen.

"Die gestrige Entscheidung in der Bezirksvertretungssitzung für eine niederschwellige Einrichtung vor Ort ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung," ergänzt Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien, die die Entscheidung begrüßt. Es gilt die Armut zu bekämpfen und nicht die Armen.

