Ein Jahr vor Vollinbetriebnahme Hauptbahnhof: Stadt Wien-Projekte gut "auf Schiene"

Wien (OTS) - Ob Parkunterbau, Straßenzüge, Brücken oder etwa Wohnbau:

Ein Jahr vor Volleröffnung des Wiener Hauptbahnhofes im Dezember 2014 sind sämtliche Infrastrukturprojekte der Stadt Wien vor Ort sowohl im Zeit- wie auch im Kostenplan. Auch ein Blick von der Plattform des von der Stadt Wien und ÖBB betriebenen bahnorama-Turms (aktuell über 280.000 BesucherInnen, Laufzeit: bis 31.12.2014) unterstreicht deutlich den bisherigen Baufortschritt.

Sonnwendviertel: Herbst 2014 bereits 1.100 Wohnungen bezogen

Bereits im heurigen Sommer zogen die ersten Mieterinnen und Mieter ins Sonnwendviertel ein. Aktuell sind mehr als 350 geförderte Wohnungen bezogen. Bis Herbst 2014 kommen weitere 750 Wohnungen dazu. Im November haben auch bereits die Bauarbeiten im Wohnbau südlich des Bildungscampus begonnen. Kommendes Jahr erfolgt der Baustart der ersten über 300 SMART-Wohnungen Wiens, die bis 2015 errichtet werden. Bei letzteren handelt es sich um kompakt geplante und damit besonders kostengünstige Wohnungen. Die Abänderung des Flächenwidmungsplans zwischen Helmut-Zilk-Park und Ostbahn zugunsten von Wohnungen dürfte voraussichtlich im Sommer 2014 dem Wiener Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden.

Straßenbau: Umbau Gudrunstraße ab 2014

Von Seiten der Straßenbaus (MA 28) standen 2013 vor allem Teile der Arsenalstraße und die Sonnwendgasse im Mittelpunkt der Arbeiten. Darüber hinaus wurden heuer auch die ersten Verbindungsstraßen zwischen den Wohnquartieren im Sonnwendviertel in Angriff genommen. Die Hackergasse ist komplett fertig gestellt, die Antonie-Alt-Gasse und Vally-Weigl-Gasse wie auch die Alfred-Adler-Straße folgen 2014 nach. Weiters ist auch der Umbau der Gudrunstraße von Sonnwendgasse bis Marianne- Pollak-Gasse für kommendes Jahr geplant. Bei sämtlichen Straßenbauten spielt die Etablierung hochwertiger Radwege eine wesentliche Rolle.

Brückenbau dauert bis 2015

Große Bedeutung für die Querung des Sonnwendviertels zwischen Favoriten und 3. Bezirk kommt auch den beiden neuen Brücken Südbahnhofbrücke (Gesamtlänge: 322,5 Meter, Kfz-Verkehr/Fußgänger/Radfahrer) und Arsenalsteg (Länge: 312 Meter, Fußgänger/Radfahrer) zu. Bei ersterer ist die südliche Rampenzufahrt Ende dieses Jahres fertig, im Oktober 2014 wird mit dem Bau der Nordrampe gestartet. Beim Arsenalsteg konnte heuer ein weiteres Tragwerk eingeschoben werden. Bis zum Frühjahr 2014 erfolgt das Tragwerk über die Bahngleise in Richtung dritten Bezirks, danach geht es an die Errichtung der entsprechenden Zu- und Abgänge. Beide Brücken werden voraussichtlich Ende 2015 fertig gestellt sein.

Helmut-Zilk-Park: Bodenarbeiten schreiten voran

Auch beim Helmut-Zilk-Park schreiten die Vorarbeiten zügig voran. Gegenwärtig wird noch der Unterbau für die zukünftige zentral gelegene sieben Hektar große Grünfläche errichtet. Insgesamt ca. 110.000 Kubikmeter Aushubmaterial werden zur Nivellierung des Geländes verwendet, der Großteil stammt von Aushubarbeiten des Wohnungsbaus. Im Frühjahr 2014 wird, sobald die Witterung es erlaubt, mit dem Auftrag der Humusschicht begonnen. Im 2015er Jahr ist es dann soweit: die ersten beiden Drittel des Parks werden fertig sein, der südliche Bereich folgt 2017.

Bildungscampus: Im Herbst 2014 geht es los

Auch die Arbeiten am neuen Bildungscampus im Sonnwendviertel sind unübersehbar. Im Oktober wurde die entsprechende Dachgleiche gefeiert, aktuell sind der Ballfangkäfig oberhalb der Turnhalle, wie auch ein beträchtlicher Teil der Fassade fertig. Im Frühjahr 2014 wird mit den letzten Arbeiten im Inneren und Äußeren gestartet, sodass wie geplant im September 2014 der Campus für 1100 Kinder und Jugendliche (Kindergarten, Volksschule und Neue Mittelschule) seine Pforten öffnen wird.

Wiener Linien: Große Umstellung bereits im Dezember 2012 erfolgt

Von Seiten der Wiener Linien wurde bereits die im Dezember 2012 stattgefundene Teilinbetriebnahme des Hauptbahnhofes dazu genutzt, um die entsprechenden Adaptionen vorzunehmen: der D-Wagen fährt seitdem bereits den Hauptbahnhof im östlichen Bereich an, die Autobus-Linien 13A und 69A haben bereits ihre Endstation im Bereich des zukünftigen Vorplatzes Nord. Ebenso fand im Dezember 2012 die Umbenennung der U1-Station in "Südtiroler Platz - Hauptbahnhof" statt. Mit der U1 ist der Hauptbahnhof mittels der bereits im Dezember 2010 eröffneten 110 Meter langen Passage barrierefrei optimal verbunden. Mit Dezember 2014 - also in einem Jahr anlässlich der Vollinbetriebnahme des Wiener Hauptbahnhofes - wird die Autobus-Linie 69A noch eine geringfügige Veränderung erfahren: von der Arsenalstraße kommend wird er über die Alfred-Adler-Straße den Bahnhof anfahren. In der Endausbauphase wird die Straßenbahnlinie D das Sonnwendviertel bis Höhe Gudrunstraße entlang des Parks durchqueren. (Schluss)

