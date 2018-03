FPÖ-Mölzer: Freiheitliche EU-Delegation lehnt sog. Estrela-Bericht entschieden ab

Abtreibung darf nicht durch die Hintertür zum "Menschenrecht" werden - EU braucht pro-natalistische Politik statt Tötung ungeborenen Lebens

Wien (OTS) - Die freiheitliche EU-Delegation lehne den sogenannten Estrela-Bericht, über den heute im Plenum des Europäischen Parlaments abgestimmt wird, entschieden ab, erklärte Delegationsleiter Andreas Mölzer. "Dieser Bericht hat, anders als es sein Titel suggeriert, nichts mit sexueller und reproduktiver Gesundheit zu tun, sondern erklärt durch die Hintertür Abtreibungen zu einem Menschenrecht", hielt Mölzer fest.

In dem Bericht werden, so der freiheitliche EU-Mandatar, Abtreibungen de facto medizinischen Eingriffen gleichgestellt, was ein Skandal sei. "Auch zeichnet sich die klare Tendenz ab, dass Ärzte nicht mehr die Möglichkeit haben sollen, die Tötung ungeborenen Lebens aus Gewissensgründen zu verweigern. Und wenn die 'voreingenommene Beratung' von abtreibungswilligen Schwangeren kritisiert wird, wird klar, dass sich die Abtreibungslobby auf ganzer Linie durchgesetzt hat", betonte Mölzer.

Angesichts sinkender Geburtenzahlen und brauche Europa nicht einen erleichterten Zugang zu Abtreibungen, sondern eine pro-natalistische Politik, forderte der freiheitliche Europaabgeordnete. "Dieser Estrela-Bericht ist gegen Europa gerichtet. Denn die Menschen müssen wieder mehr Mut zu eigenen Kindern haben, wenn die europäischen Völker eine Zukunft haben sollen. Nicht die Tötung von Kindern im Mutterleib ist zu fördern, sondern die europäischen Familien", schloss Mölzer.

